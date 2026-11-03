Bis zu 890 Euro mehr im Jahr: Wer 2027 beim Pflegegeld profitiert

Das Doppelbudget bringt Sparpakete, doch eine Leistung bleibt verschont. Für rund 506.000 Menschen steigt ab Jänner das Pflegegeld.

Das Pflegegeld wird in Österreich mit 1. Jänner 2027 um 3,4 Prozent angehoben. Der entsprechende Anpassungsfaktor von 1,034 wurde bereits am 22. Oktober 2026 im Bundesgesetzblatt kundgemacht. Damit steht die Erhöhung für das kommende Jahr offiziell fest.

Aktuelle Zahlen

Nach den zuletzt veröffentlichten Zahlen hatten im März 2026 insgesamt 505.999 Menschen in Österreich Anspruch auf Pflegegeld, verteilt auf die Stufen 1 bis 7. Im Jahresdurchschnitt 2025 waren es 501.237 Personen.

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Mit der Anpassung per 1. Jänner 2027 steigen die Leistungen je nach Pflegestufe unterschiedlich stark. In der höchsten Stufe 7 bedeutet die Erhöhung rechnerisch rund 75,30 Euro mehr im Monat. Auf ein ganzes Jahr gerechnet sind das rund 903,60 Euro zusätzlich.

Grundlage der Erhöhung ist der amtlich festgelegte Anpassungsfaktor von 1,034. Damit zählt das Pflegegeld zu den wenigen staatlichen Leistungen, die trotz der Sparmaßnahmen im Doppelbudget 2027/2028 weiterhin jährlich angepasst werden. Die prozentuelle Erhöhung fällt für alle sieben Pflegestufen gleich aus, die tatsächlichen Mehrbeträge unterscheiden sich jedoch je nach bisheriger Leistung.

Wer wissen möchte, wie hoch das Pflegegeld ab 2027 in der eigenen Pflegestufe ausfällt, kann sich an den neuen Beträgen orientieren. Die Berechnung erfolgt auf Grundlage der bisherigen Leistung und des festgelegten Anpassungsfaktors. Entscheidend für die Höhe der Auszahlung bleibt die jeweilige Pflegestufe.

Schumanns Einordnung

Schon 2026 war das Pflegegeld um 2,7 Prozent angehoben worden. Das bedeutete je nach Pflegestufe monatlich zwischen 5,40 und 58,20 Euro mehr. Sozialministerin Korinna Schumann bezeichnet die abgesicherte Erhöhung als wichtiges Signal.

Menschen, die auf Pflege angewiesen seien oder Angehörige pflegten, müssten auch in Zeiten knapper Mittel unterstützt werden. Finanzielle Hilfe allein reiche jedoch nicht aus, betont sie. Für die Zukunft brauche es bessere Arbeitsbedingungen und mehr Personal im Pflegebereich.