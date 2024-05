Bitcoin Halving: Warum fieberte der Krypto-Space diesem Tag entgegen?

Am 20.04.2024 war es endlich so weit, das vierte Bitcoin Halving. Der gesamte Krypto-Space hat auf diesen Tag gewartet und auch den Medien blieb die künstliche Verknappung nicht vorenthalten.

Doch was halbierte sich an diesem Tag eigentlich? Der Bitcoin Preis in Dollar? Die verfügbare Anzahl der Coins? Oder steckt etwas ganz anderes dahinter? Alle wichtigen Antworten auf dieses Ereignis erhalten Sie in diesem Artikel!

Was passiert beim Bitcoin Halving?

Durchschnittlich wird alle 10 Minuten ein Bitcoin Block von einem sogenannten Miner gelöst, hierfür erhält dieser eine Belohnung in Form dieser Kryptowährung. Sobald 210.000 Blöcke gelöst wurden (ca. alle 4 Jahre) wird der Angebotsnachschub von neu generierten Bitcoins (BTC) exakt um die Hälfte reduziert. So wurde am 20.04.2024 beim vierten Bitcoin Halving der 840.000 Block gelöst, wodurch der Angebotsnachschub von 6,25 auf 3,125 BTC fiel.

Dies erfolgt durch die Halbierung der Block Subsidy (Subvention der Vergütung für den Fund eines gültigen Blocks), die ein Miner als Teil des Block Rewards (Belohnung, die Miner für einen neu zu Blockchain hinzugefügten Block) für einen erfolgreich geschürften Block erhält.

Block Subsidy und Block Reward differenziert voneinander betrachten

Es ist wichtig, die Block Subsidy und den Block Reward voneinander zu differenzieren. Ein Block Reward besteht aus zwei Teilen: der Block Subsidy und den Transaktionsgebühren. Beim Bitcoin Halving halbiert sich NICHT der gesamte Block Reward, sondern nur die Block Subsidy. Der zweite Teil, „die Transaktionsgebühren“, werden hiervon nicht beeinflusst.

Wie viele Halvings gibt es insgesamt?

Der Gründer Satoshi Nakamoto hat die digitale Münze auf insgesamt 21 Millionen begrenzt. Laut Statista sind hiervon aktuell 19,56 Millionen im Umlauf. Das Halving wird so lange fortgeführt, bis alle 21 Millionen Coins geschürft sind, die nächste Halbierung findet im Jahr 2028 statt.

Experten prognostizieren, dass circa im Jahr 2140, also nach dem 33. Halving, auch der letzte Bitcoin im Umlauf sein wird. Anschließend erhalten die Miner keine digitale Münze mehr als Belohnung, sondern nur noch die Transaktionsgebühren. Durch die künstliche Begrenzung auf 21 Millionen Coins wird die Knappheit von Bitcoin von Tag zu Tag verstärkt. Er gilt als Disinflationär, also wird die Inflation gesenkt, was sich jedoch nicht negativ auf das Preisniveau auswirkt.

Warum ist die Halbierung der Angebotsmenge so wichtig?

Die Bedeutung der Halvings liegt in der Reduktion der neu generierten Coins, die pro Zeiteinheit in das System eingeführt werden. Beim vierten Halving verringerte sich die Menge der täglich neu produzierten Bitcoin von etwa 900 auf 450. Wie zuvor angeführt, wurden von den maximal verfügbaren 21 Millionen Bitcoin bereits 19,56 Millionen abgebaut.

Halvings führen dazu, dass bei einer konstanten Nachfrage das Angebot am Markt knapper wird, da, wie beschrieben, weniger Bitcoin verfügbar gemacht werden. Dies kann sich positiv auf den Kursverlauf auswirken, da ein Überhang der Nachfrage erzeugt wird.

Was bedeutet es für Krypto-Enthusiasten?

Prinzipiell ist dies ein herber Angebotsschock! Denn eines ist sicher: Nach dem Halving ist es doppelt so schwierig, neue Bitcoins zu minen. Das Halving kann jedoch durch die Miner abgeschwächt werden. So können sie beispielsweise digitale Münzen horten und erst später dem Markt zur Verfügung stellen, ebenso können Marktteilnehmer darauf spekulieren. Denn ganz so unerwartet und hart trifft den Anleger dies nämlich nicht.

Jede Person im Krypto-Space kann den Zeitraum des nächsten Halving abschätzen, schließlich ist die Blockchain transparent einsehbar. Der Prozess ist bei allen 210.000 Blöcken fest im Code verankert und unausweichlich. Tritt durch die künstliche Verknappung ein Preiseffekt auf, gilt dieser nur für neu erzeugte Bitcoin. Es ist nicht so, dass sich sämtliche Bitcoins, die bereits im Umlauf sind, im Preis halbieren. Kurz und knapp: Durch das Halving sind NEUE Bitcoins einfach schwerer zu minen!