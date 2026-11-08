Blutiger Samstagabend in Wien: Jugendbande sticht zu und verschwindet spurlos

Am Samstagabend eskaliert eine Rauferei am Franz-Josefs-Kai. Als die Polizei eintrifft, ist die Gruppe weg, ein Verletzter bleibt zurück.

Zu einer Auseinandersetzung unter rund zehn Personen ist es am Samstag gegen 20.15 Uhr am Wiener Franz-Josefs-Kai gekommen. Ein 20-Jähriger wurde dabei mit Stichwunden verletzt, die Ermittlungen sind im Gange.

Augenzeugen wurden auf die Rauferei aufmerksam und verständigten die Polizei. Als die Einsatzkräfte eintrafen, waren die Beteiligten bereits vom Schauplatz verschwunden. Die Beamten stießen auf einen 20-Jährigen, der mehrere blutende Stichverletzungen im Gesäßbereich aufwies, und leisteten Erste Hilfe, bis die Berufsrettung Wien eintraf.

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Der Mann erhielt notfallmedizinische Hilfe und wurde danach in ein Spital transportiert. Weil er sich im Verlauf des Einsatzes zusehends renitent zeigte, wurde der Rettungstransport von Polizisten begleitet.

Ermittlungen laufen

Laut den Angaben des Verletzten soll eine Gruppe Jugendlicher im Alter von 16 bis 18 Jahren auf ihn losgegangen sein. Die sofort eingeleitete Fahndung brachte vorerst keinen Erfolg.

Die weiteren Ermittlungen führt nun das Kriminalreferat Innere Stadt. Die Hintergründe und ein mögliches Motiv sind ungeklärt.

Zeugenaufruf

Die Polizei ersucht Zeugen, die den Vorfall mitverfolgt haben oder Angaben zu den Beteiligten machen können, um Kontaktaufnahme.

Sachdienliche Hinweise, auch anonym, nimmt das Kriminalreferat Innere Stadt unter 01/31310-99 21810 entgegen.