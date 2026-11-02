BMW-Aktion wird zum Albtraum: MaxaMillion verkalkuliert sich und kämpft mit Tränen (VIDEO)

Erst verteilte er Bargeld, jetzt zählt jeder Cent. Ein Influencer wendet sich per Video an seine Community und spricht über die Zukunft seiner Marke.

In einer Videobotschaft stellt der Influencer Max Weißenböck, bekannt als MaxaMillion, das wohl bevorstehende Aus seiner Marke Gamechangersocks in Aussicht. Das Unternehmen befinde sich in einer schwierigen finanziellen Lage, sagt er.

Seine Bekanntheit verdankt Weißenböck auffälligen Bargeld-Aktionen, in deren Rahmen Geldscheine verteilt wurden. Nun wendet er sich an seine Community und legt dar, wie es um sein Unternehmen steht.

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Zuletzt habe sich die Situation verschärft, berichtet er. „Seit meinem letzten Statement, das ich ja schon vor einigen Tagen aufgenommen habe, hat sich unsere finanzielle Lage noch einmal deutlich verschlechtert.“

Gleich zu Beginn seiner Ansprache hält er fest: „Das, was ich jetzt verkünden darf, wird natürlich einige freuen. Mir ist es natürlich unfassbar unangenehm, aber auf der anderen Seite macht es mich auch einfach nur traurig.“

Beim derzeit laufenden „Black Month“ handle es sich um „eine unserer letzten Aktionen“ von Gamechangersocks, so Weißenböck. Ob die Marke weiterbestehen wird, zieht er damit offen in Zweifel.

Gescheiterte BMW-Aktion

Als Hauptursache führt der Unternehmer eine umfangreiche BMW-Aktion an, deren wirtschaftliche Konsequenzen er falsch eingeschätzt habe. „Wir haben uns offensichtlich bei der BMW-Aktion massiv verkalkuliert.“

Besonders schwer wogen die zahlreichen Rücksendungen und die verweigerten Annahmen. „Wir haben nämlich nicht mit dieser Flut an Rücksendungen oder überhaupt verweigerten Annahmen gerechnet. Das hat uns natürlich in ein deutliches Minus manövriert.„

Hinzu kämen beträchtliche Verzögerungen bei der Lieferung, erzählt Weißenböck. Viele negative Kommentare im Netz hätten der Marke zugesetzt, bei zahlreichen Kunden sei außerdem das Vertrauen geschwunden.

Abverkauf mit Rabatt

Zum Abbau der Lagerbestände gibt es die Produkte von Gamechangersocks derzeit mit 50 Prozent Rabatt. Waren, die bereits bestellt wurden, sollen laut seinen Angaben ordnungsgemäß ausgeliefert werden.

Am Ende seiner Botschaft dankt Weißenböck jenen, die ihn seit Langem unterstützen.

In den letzten Szenen des Videos ist ihm die Rührung deutlich anzusehen.