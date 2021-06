Börsennotierte Unternehmen mit Online Casino Österreich

In diesem Beitrag möchten wir uns ansehen, welche Unternehmen wir im Online Casino Österreich finden, die an der Börse als Aktiengesellschaft notieren. Das bringt mehrere interessante Aspekte für die Spieler mit sich. Erstens bieten börsennotierte Glücksspielunternehmen wesentlich mehr Sicherheit als andere Firmen. Das liegt einfach daran, weil sie immer um ihren Ruf bei den Aktionären fürchten müssen.

Zweitens muss eine Aktiengesellschaft außerdem seine Bilanzen veröffentlichen und so weiß man genau, ob es dem Unternehmen gut oder schlecht geht. Wer spielt schon gerne bei einer Firma Casinospiele, die in Kürze Pleite geht. Da fragt man sich doch, ob man dann seine Gewinne noch ausbezahlt bekommt.

Mehr Geld bietet mehr Sicherheit

Drittens haben börsennotierte Glücksspiel Unternehmen wesentlich mehr Geld zur Verfügung, um spannende, unterhaltsame und besonders innovative neue Spiele zu veröffentlichen. Das Gleiche gilt für börsennotierte Casino Anbieter im Internet. Sie müssen allein schon wegen des Drucks der Aktionäre immer wieder etwas Neues präsentieren, um weitere Steigerungen in Aussicht stellen zu können. Die Experten von casino-now.at empfehlen die nachstehenden großen, börsennotierten Unternehmen niemals aus den Augen zu lassen. Hier sind laufend interessante Neuerungen zu erwarten.

Evolution Gaming Group AB – ein Konzern entsteht

Unter dem Aktienkürzel EVO ist das Unternehmen Evolution Gaming an der Nasdaq Stockholm gelistet. Ursprünglich war das Unternehmen hauptsächlich für seine einzigartigen Live Casino Spiele bekannt. Mit innovativen Live Dealer Spielen wie zum Beispiel aus der Lightning Serie oder Double Ball Roulette hielt das Unternehmen zeitweise fast ein Monopol auf Live Spiele. Seit dem Gründungsjahr 2006 hat sich allerdings viel getan und heute präsentiert man stolz seine fast ebenso legendären Marken auf der Startseite im Internet:

Evolution

NetEnt

Red Tiger

ezugi

Ein riesiger Glücksspielkonzern ist entstanden

Ja, Sie haben richtig gelesen. Evolution Gaming hat inzwischen nicht nur die Live Dealer Spiele von ezugi inhaliert. Seit 2020 gehören auch die besten Software-Anbieter für Spielautomaten NetEnt und Red Tiger zur Unternehmensgruppe. NetEnt ist bekannt für seine Slots mit Freispielen, Bonus Spielen und innovativen Spielideen. Aber auch Roulette, Blackjack, Baccarat und Poker befinden sich im Programm von NetEnt und Red Tiger. Alle Top Online Casinos in Österreich haben diese Spiele im Menü der beliebtesten Spiele:

Gonzo’s Quest

Starburst

Mega Fortune, der höchste progressive Jackpot aller Zeiten

Dead or Alive

Blood Suckers, fast die höchste Auszahlungsquote alles Slots

Die Spiele von Evolution Gaming sind in fast allen Online Casinos zu finden, nach eigenen Angaben sind das mehr als 300 Casino-Seiten im Internet. Wer sich hier einen Willkommensbonus oder ein Bonuspaket holt, braucht niemals um sein Geld zu fürchten. Ein so großer Glücksspiel Konzern wie es Evolution Gaming heute geworden ist, wird auch niemals Schwierigkeiten mit der Auszahlung eines progressiven Jackpots von 17 Millionen Euro haben.

Online Casinos in Österreich an der Börse

Kommen wir jetzt zu einem Betreiber von Online Casinos, der an der Börse notiert. Wir Österreicher sind stolz auf ein Unternehmen, das im Jahr 1997 in Wien gegründet wurde. Es heißt bwin und bietet bis heute nicht nur ein erstklassiges Casino online, sondern auch hervorragende Sportwetten. Inzwischen wurde es von Entain PLC übernommen, das an der London Stock Exchange unter dem Kürzel ENT gehandelt wird.

Die besten Online Casinos

Der Name Entain mag vielen Lesern vielleicht unbekannt vorkommen, bis wir Ihnen verraten, dass das Unternehmen früher GVC Holdings geheißen hat. Wer sich mit Online Spielbanken auf dem Glücksspiel Markt auskennt, weiß spätestens jetzt Bescheid. Die Firma hält unzählige bekannte Online Casinos mit EU Lizenz. Dazu gehören neben bwin auch noch unzählige Markennamen, von denen wir hier nur die bekanntesten aufzählen möchten:

Ladbrokes

Party Casino

Coral

Sportingbet

Casino Club

Jeder erfahrene Spieler kennt diese Seiten. Sie gehören zu den besten Online Casinos für Österreich. Jedes einzelne bietet ein hervorragendes Willkommenspaket mit Bonus meistens plus Freispiele an. In diesen Online Casinos sind Auszahlungen und Einzahlungen der Spieler sicher. Den Betreiber kann keine noch so hohe Auszahlung aus der Fassung bringen.

Das ist auch die Empfehlung der Experten von CasinoNow. Wer sich in einem der Online Casinos von Entain einen Willkommensbonus holen kann, sollte zugreifen. Denn diese Anbieter wollen mit dem Bonus wirklich nur neue Spieler gewinnen und gute Unterhaltung bieten. Freispiele dienen hier dazu, um Sie zum Bleiben zu bewegen und nicht um jemanden mit fiesen Bonusbedingungen das Geld aus der Tasche zu ziehen.

888 Holdings PLC an der Londoner Börse

Wer kennt die unzähligen Angebote von 888 nicht. Damit meinen wir jetzt nicht den attraktiven Willkommensbonus oder einen anderen Bonus oder Freispiele im Online Casino selbst. Die 888-Gruppe ist dafür bekannt, dass immer diese Glückszahlen im Namen vorkommen. Die bekanntesten und besten Online Casinos mit beliebten Casinospielen sind:

888Casino

888Poker

888Sport

888.com

Im 888Casino ist nicht nur jede Einzahlung, sondern auch alle Auszahlungen schnell und sicher. Jedes Casino Spiel ist garantiert fair, weil niemals der Ruf des Online Casinos vor den Aktionären beschädigt werden darf. Wenn sie den Willkommensbonus oder die Gewinne der Freispiele hier umsetzen, wissen Sie, dass die Auszahlung als echtes Geld sicher erfolgt. Bei einem Umsatz von 560 Millionen Euro jährlich ist auch Ihre Einzahlung gut aufgehoben. Hier können Spieler die besten Casino Games genießen.

LeoVegas Online Casino aus Schweden

Das LeoVegas Online Casino operiert zwar mit einer Lizenz aus Malta, das ein EU-Land ist. Damit kann es nach der gültigen Gesetzgebung auch in Österreich den Spielern angeboten werden. Dennoch stammt es eigentlich aus Stockholm in Schweden und notiert auch dort an der Börse. LeoVegas bietet aber nicht nur eine EU Lizenz und einen hohen Willkommensbonus sowie weitere attraktive Bonus Angebote.

Es hat auch die besten Spielautomaten mit Cash Spins und fast jede Art von Spiel, die man sich vorstellen kann. Das auf mobile Spiele spezialisierte Online Casino kann eine beeindruckende Liste an Auszeichnungen vorweisen. Wir zählen nur die letzten drei von insgesamt 11 gewonnenen Awards seit 2013 auf:

Casino Operator of the Year in 2019

Innovation in Casino Entertainment in 2019

Online Gaming Operator of the Year in 2020

Es handelt sich aber nicht nur um einen hochqualitativen Online Casino Anbieter, sondern auch der Kundenservice ist hier erstklassig. Der Support im Live-Chat oder per E-Mail in deutscher Sprache erhält von uns die beste Bewertung. Der Kontakt bietet Hilfe schnell, höflich und kompetent an. Ihre Auszahlung ist bei LeoVegas sowieso sicher.

Playtech Online Slots und Live Spiele

Bei der Suche nach guten Spielen in den Casinos stößt man immer wieder auf diesen im Jahr 1999 in Tartu in Estland gegründeten Software Entwickler Playtech. Sie haben den Code zu unterhaltsamen und spannenden Spielen geknackt, wobei sich auch die Quote für die Auszahlung sehen lassen kann. Das Unternehmen notiert an der Londoner Börse und hat einen Umsatz von über 300 Millionen Euro. Mit über 500 Spielen kann sich die Auswahl der Casino-Spiele sehen lassen. Aber auch Live Dealer Spiele gehören zu der Spielauswahl von Playtech. Die bekanntesten Online Casino Spiele von Playtech sind:

Age of the Gods Slot mit den legendären progressiven Jackpots

Buffalo Blitz

Terminator

Baywatch

Mit diesen Spielen ist Playtech bei den Spielern nicht nur beliebt. Sie können sich sogar am Unternehmen beteiligen, falls sie an den Erfolg von Playtech in den Online Casinos glauben.

Fazit zu den börsennotierten Glücksspielunternehmen

Spieler können nicht nur im Online Casino Spielen und auf die Auszahlung von Gewinnen hoffen. In börsennotierten Unternehmen ist die Auszahlung auch noch sicherer, ebenso wie jedes Spiel ein faires Spielergebnis bietet. Das liegt einfach am Druck der Aktionäre auf den Betreiber des Casinos, die alle Daten streng prüfen. Die Aufgabe des Betreibers eines börsennotierten Casinos ist nicht nur Gewinne zu machen, sondern auch ständig seine Auswahl an Spielen zu verbessern. Solche Casinos sollten Sie daher niemals links liegen lassen. Ganz nebenbei können Sie in ein solches Casino auch noch selbst investieren. Casino Aktien stehen immer gut im Kurs.