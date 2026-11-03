Bombendrohung über Bosnien: Wizz-Air-Flugzeug von Kampfjet eskortiert

Über dem Balkan tickt plötzlich die Uhr. Ein Passagierflug ändert den Kurs, über Ungarn fliegt ihm ein Kampfjet zur Seite.

Nach einer Bombendrohung während des Fluges hat eine Maschine auf dem Weg von London nach Sofia in Budapest eine Sicherheitslandung eingelegt. Das Flugzeug änderte über Bosnien und Herzegowina seinen Kurs Richtung Ungarn. Bei der anschließenden Durchsuchung wurde nichts Verdächtiges gefunden, der Weiterflug nach Sofia war vorgesehen.

Eine Passagiermaschine von Wizz Air, die von London-Luton nach Sofia unterwegs war, erhielt während des Fluges eine Bombendrohung. Über Bosnien und Herzegowina änderte der Airbus seinen Kurs und flog anschließend zu einer außerplanmäßigen Landung nach Budapest.

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Militärische Eskorte

Ein Kampfjet vom Typ Gripen der ungarischen Luftwaffe wurde innerhalb weniger Minuten alarmiert und eskortierte die Passagiermaschine bis zur sicheren Landung auf dem Flughafen Budapest.

In Budapest wurde die Maschine durchsucht. Sprengstoff oder verdächtige Gegenstände fanden sich dabei nicht. Auf welchem Weg die Drohung übermittelt worden war, blieb zunächst offen. Der Jet darf nun seine Reise nach Sofia fortsetzen.

Verteidigungsminister reagiert

Ungarns Verteidigungsminister Romulusz Ruszin-Szendi äußerte sich auf Facebook zum Einsatz: „Unsere Soldaten haben erneut bewiesen, dass sie im Bedarfsfall sofort einsatzbereit sind und die Sicherheit des ungarischen Luftraums gewährleisten können.“