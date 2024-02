Bonus-Angebote im Online Casino – welche gibt es und wie überzeugend sind sie wirklich?

Online Casinos mit Bonusangeboten sind mit Abstand die beliebtesten unter Glücksspielfans. Warum? Sie erlauben es dem Kunden, das Angebot des Casinos durchzutesten, als ob er mit Echtgeld spielen würde – ohne, dass er dafür in die eigene Tasche greifen muss. Obendrauf gibt es sogar eine (kleine) Chance, damit auch echten Profit abzustauben.

Da fällt der Einsteig ins Glücksspiel schon viel leichter. Denn niemand riskiert gerne sein eigenes hartverdientes Geld. Aber jeder will ein Stück vom Kuchen abhaben, wenn Gewinne ohne Risiko in Aussicht stehen.

Aber: Halten die Boni wirklich was sie versprechen? Welche Arten von Boni gibt es überhaupt und ist es wirklich so einfach, damit „Gratis“-Gewinne abzustauben?

Die häufigsten Bonusvarianten im Online Casino

Die allermeisten Boni, die Online Casinos an ihre Kunden verteilen, lassen sich in zwei Kategorien einteilen: Einzahlungsboni und Boni ohne Einzahlung.

Beim Einzahlungsbonus handelt es sich um einen prozentualen Aufschlag, der auf den vom Spieler eingezahlten Betrag gewährt wird. In der Regel wird dieser Bonus auf die Ersteinzahlung gegeben. Nicht selten ist der Bonus aber auch gestaffelt auch die ersten zwei bis drei Einzahlung anwendbar.

Beispiel: Ein Online Casino gewährt einen Einzahlungbonus von 100% auf die erste sowie 50% auf die nächsten beiden Einzahlungen. Tätigt der Spieler nun drei Einzahlung zu jeweils 100 Euro, so würde sein Bonus wie folgt aussehen:

1. Einzahlungsbonus (100%): 100 Euro

2. Einzahlungsbonus (50%): 50 Euro

3. Einzahlungsbonus (50%): 50 Euro

Insgesamt würde der Spieler also ein Bonusguthaben von 200 Euro gutgeschrieben bekommen. Aus eigener Tasche hat er dafür 300 Euro eingezahlt.

Boni ohne Einzahlung

Wie der Name bereits vermuten lässt, funktioniert ein Bonus ohne Einzahlung gegenteilig zum Einzahlungsboni. Der Kunde muss also nicht erst eigenes Geld überweisen, um den Bonus geltend zu machen. Es gibt zwei verschieden Arten von No Deposit Boni:

Guthabenbonus: Bei dieser Varante erhält der Spieler Geld auf seinem Konto gutgeschrieben. Da hier eben keine Einzahlung vorausgesetzt wird, steht das Guthaben dem Kunden bedingungslos zum Spielen zur Verfügung.

Freispiele ohne Einzahlung: Statt monetärem Guthaben erhält der Spieler bei dieser Variante eine bestimmte Anzahl von Freispielen. Diese gelten in 99% der Fälle für Slots. Ein Freispiel entspricht dabei genau einer Drehung am Spielautomaten, für die der Spieler kein eigenes Geld setzen muss.

Freispiele sind häufig nur auf wenige Slots begrenzt. Selbst wenn das Casino also tausende von Slots im Angebot hat, so kommt es nicht selten vor, dass die Freispiele nur für ein einziges Automatenspiel gültig sind.

Im Allgemeinen werden Online Casino Boni häufig als Kombi-Paket vergeben. So könnte ein Bonuspaket beispielsweise einen Einzahlungsbonus von 100% und 50 Freispiele enthalten, die für einen bestimmten Slot verwendet werden können.

Bei deutschen Online Casinos im speziellen sind jedoch Freispiele ohne Einzahlung etwas häufiger.

Denn: Aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen sind in deutschen Online Casino Tischspiele wie Blackjack oder Roulette ohnehin nicht zulässig. Es bleiben also nur noch Slots übrig. Daher macht es Sinn, dass deutsche Anbieter vor allem Freispiele gewähren, denn diese sind eben genau auf diesen Bereich des Glücksspiels zugeschnitten.

Mit Boni echtes Geld gewinnen – ist das möglich?

Wer glaubt, dass er mit Boni risikofrei große Gewinne mit nach Hause nehmen könnte, wird schnell enttäuscht sein. Was ist also der Haken an der Sache? Bonusbedingungen – im Klartext geht es hier vor allem um zwei Kriterien, die der Spieler erfüllen muss, damit die durch Boni erzielten Gewinne überhaupt erst auszahlbar werden:

Umsatzbedingungen: Hier geht es darum, dass der Bonus bzw. der Gewinn, der damit erzielt, wurde, erst mehrmals im Casino in Form von Einsätzen umgesetzt werden muss, bevor er auf das Bankkonto des Spielers ausgezahlt werden kann. Meistens sprechen wir hier vom 20 bis 30-fachen dieses Betrags.

Zeitbegrenzung: Zeitliche Limits geben vor, wie viel Zeit der Spieler hat, um die Umsatzbedingungen zu erfüllen. Die meisten Anbieter gewähren hier eine Frist von 5 bis 14 Tagen. Einige Anbieter gewähren ein, zwei oder sechs Monate, das ist aber eher die Seltenheit.

Natürlich sind die Bonusbedingungen mti Absicht so gestaltet, dass sie nur in den seltensten Fällen erfüllt werden können. Andererseits würde das Casino Verlust machen. Boni fungieren daher in erster Linie als Marketing-Instrument, um Neukunden zu locken und diesen eine Möglichkeit zu geben, das Angebot des Casinos unter Echtgeld-Bedingungen zu testen, ohne sofort eigenes Geld zu riskieren.