BOSNIEN: 18-jähriger aus Tulln tötet Mutter mit Axt und zündet sie an

Schreckliche Details des Verbrechens in Bijeljina: die 50-jährige Frau S. V. wurde am 2. Dezember in Velika Obarska im Gebiet von Bijeljina an schweren Kopf- und Gehirnverletzungen verstorben. Ihr 18-jähriger Sohn M. V., der unter Verdacht steht, dieses Verbrechen begangen zu haben, wurde festgenommen.

Dies wurde von der Staatsanwaltschaft Bijeljina bestätigt. Wie hinzugefügt wurde, zündete der junge Mann, nachdem die Frau an den mit einer Axt zugefügten Verletzungen verstorben war, ihren Körper an.

„Die weibliche Person S. V. ist an schweren Kopf- und Gehirnverletzungen verstorben. Die Verletzungen wurden ihr mit einem mechanischen Werkzeug – einer Axt – zugefügt“, erklärten sie in der Staatsanwaltschaft Bijeljina.

Psychisch Krank

„Ich weiß nicht einmal, ob es zur Schule gegangen ist, ich habe es nicht oft gesehen, aber ich habe gehört, dass sein psychischer Zustand ernsthaft beeinträchtigt war“, sagt ein Bekannter dieser Familie.

Dass seine geistige Gesundheit beeinträchtigt war, bestätigten auch andere Dorfbewohner, die behaupten, dass er nicht angemessen behandelt wurde und die Krankheit in letzter Zeit überhandgenommen hat.

„M.V. wurde festgenommen und gegen den Verdächtigen wird ein Antrag auf Anordnung der Untersuchungshaft beim zuständigen Gericht eingereicht“, gaben sie von der Staatsanwaltschaft an.