Bosnien digital: In einer Sache hängt es sogar die EU ab

Die meisten Haushalte sind online, der Alltag wandert auf den Bildschirm. Banking, Shopping und KI-Tools gewinnen, aber nicht bei allen gleich.

In Bosnien und Herzegowina verfügen 91,4 Prozent der Haushalte über einen Internetzugang. Das geht aus der Erhebung der Statistikagentur des Landes zur Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologien für 2026 hervor. Gegenüber dem Vorjahr, als der Wert bei 88,2 Prozent lag, ist das ein Plus von 3,2 Prozentpunkten.

Ohne Anschluss sind demnach 8,5 Prozent der Haushalte. 90,5 Prozent der befragten Personen waren in den vergangenen drei Monaten im Netz, 7,1 Prozent haben das Internet noch nie genutzt.

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Nutzung im Alltag

Am häufigsten dient das Internet zum Telefonieren und für Videoanrufe, was 96 Prozent der Nutzer angaben. Messaging-Dienste wie Viber, WhatsApp und Messenger verwenden 88,9 Prozent.

Internetportale, Online-Zeitungen und -Magazine lesen 83 Prozent, in sozialen Netzwerken sind 76,6 Prozent aktiv.

Als deutliches Wachstum bezeichnet die Agentur die Entwicklung beim Internetbanking. Der Anteil der Nutzer kletterte von 39,8 Prozent im Jahr 2025 auf nun 42,5 Prozent. Im Jahr 2019 hatte er erst bei 7,8 Prozent gelegen.

Auch Anwendungen der künstlichen Intelligenz finden ihren Platz im Alltag. Tools wie ChatGPT, Copilot und Gemini nutzen laut den veröffentlichten Ergebnissen 38,9 Prozent der Befragten privat, im EU-Schnitt sind es 25,1 Prozent

Generationen im Vergleich

Beim Einkaufen im Netz zeigen sich deutliche Unterschiede zwischen den Generationen. In den vergangenen drei Monaten bestellten 76,5 Prozent der 16- bis 24-Jährigen Waren oder Dienstleistungen online.

Bei den 25- bis 54-Jährigen waren es 60,5 Prozent, bei den 55- bis 74-Jährigen 18 Prozent.