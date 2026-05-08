Bosnien schlägt Spanien und Italien – 2,4 Millionen Likes

Bosnien und Herzegowina schlägt gerade Europas bekannteste Reiseziele – und das mit Millionen digitaler Reaktionen im Rücken.

Bosnien und Herzegowina hat sich in der digitalen Reisewelt einen bemerkenswerten Platz gesichert. Das Reiseportal Tripscout, das soziale Netzwerke für Reisende miteinander verbindet, gab im April die Gewinner seiner „Most Engaging Destination Awards“ bekannt. Als Grundlage diente die plattformeigene „Social IQ“-Analyse, die das digitale Auftreten von Reisezielen über verschiedene Kanäle hinweg misst – berücksichtigt werden dabei Likes, Kommentare und Reposts sowie die Entwicklung der Followerzahlen.

Innerhalb Europas sicherte sich Schottland gleich zwei Auszeichnungen – als trendigste und als interaktionsstärkste Region. In der Kategorie der interaktionsstärksten Länder führt Bosnien und Herzegowina das Ranking an: Auf den offiziellen Tourismusprofilen des Landes wurden mehr als 2,4 Millionen Likes gezählt. Jim Brody, Global Vice President of Destinations bei Tripscout, erläutert gegenüber Euronews Travel: „Bosnien hatte die höchste Gesamtwertung für Interaktionen in Europa und bekam deshalb diese Auszeichnung.“ Und weiter: „In die Entscheidungen zu den Preisen ist keine redaktionelle Bewertung eingeflossen, sie folgen ausschließlich dem Algorithmus, der diese Kennzahl berechnet.“

Mostar & Sarajevo

Rund 126 Kilometer südöstlich von Sarajevo liegt Mostar – eine Stadt, deren Name auf das Wort mostari, also „Brückenwächter“, zurückgeht. Ihr bekanntestes Wahrzeichen ist die Alte Brücke, eine UNESCO-Welterbestätte. Das ursprüngliche Bauwerk wurde 1566 unter Sultan Süleyman dem Prächtigen errichtet, im Krieg der 1990er Jahre zerstört und schließlich 2004 wieder aufgebaut.

Mostar stand über Jahrhunderte für das friedliche Miteinander von Moscheen, Kirchen und Synagogen. Der Wiederaufbau der Brücke wird heute als sichtbares Zeichen für das Zusammenleben von Muslimen, Christen und Juden in Bosnien verstanden. Die UNESCO beschreibt das Bauwerk so: „Die rekonstruierte Alte Brücke und die Altstadt von Mostar sind ein Symbol der Versöhnung, der internationalen Zusammenarbeit und des Zusammenlebens verschiedener kultureller, ethnischer und religiöser Gemeinschaften.“

Sarajevo präsentiert sich als Hauptstadt, in der verschiedene Epochen aufeinandertreffen: Osmanische Architektur, österreichisch-ungarische Prägung und jugoslawische Vergangenheit spiegeln sich gleichermaßen in den Gebäuden wie in der Küche wider. Das Markt- und Altstadtviertel Bascarsija mit seinen kopfsteingepflasterten Gassen hat sein historisches Erscheinungsbild über die Jahrhunderte bewahrt. Time-Out-Autor John B Wills hält fest: „Was Sie hier sehen, kommt dem sehr nahe, was die Menschen damals über die Jahrhunderte gesehen haben.“

Parallel dazu entwickelt sich die Gastronomie der Stadt rasant weiter. Restaurants wie Mala Kuhinja verbinden asiatische und balkanische Einflüsse zu Fusion-Gerichten mit Geflügel und Fisch.

Neue Hotels, Einreise & Verkehr

Der Tourismusaufschwung der vergangenen Jahre hat eine Reihe neuer Hotelprojekte angestoßen, darunter auch internationale Ketten, die kurz vor ihrer Eröffnung stehen. Marriott Bonvoy hat das Mostar Marriott Hotel angekündigt: Das Haus soll 182 Zimmer und Suiten, fünf Restaurants, einen Außenpool sowie ein Businesscenter umfassen. Das Vier-Sterne-Haus Hotel NOVA Inn Sarajevo hat seit Februar 2026 geöffnet und bietet acht möblierte Studios für Geschäfts- und Freizeitreisende.

Das Aparthotel befindet sich in unmittelbarer Nähe der Bascarsija-Straße, das Frühstück ist im Zimmerpreis enthalten. Das Hotel Eleven in Sarajevo wiederum nahm im Juni des vergangenen Jahres seinen Betrieb auf. Das Vier-Sterne-Haus verfügt – dem Namen entsprechend – über elf Einheiten: Doppel- und Zweibettzimmer sowie Apartments. Während die Zimmer für ein oder zwei Personen ausgelegt sind, bieten die Apartments Platz für bis zu vier Gäste. Helle, weiß gehaltene Innenräume werden durch farbenfrohe Kunstwerke ergänzt; das Nationaltheater Sarajevo ist zu Fuß erreichbar.

Obwohl Bosnien EU-Beitrittskandidat ist, können Staatsangehörige aus EU-Ländern sowie aus Staaten des Schengen-Raums – darunter Liechtenstein, Monaco und die Schweiz – mit einem gültigen Reisedokument bis zu 90 Tage innerhalb eines Zeitraums von sechs Monaten einreisen. Für Staatsangehörige anderer Länder besteht die Möglichkeit, ein Kurzaufenthaltsvisum zu beantragen, das mehrfache Einreisen für insgesamt bis zu 90 Tage innerhalb von 180 Tagen erlaubt. Dieses Visum richtet sich insbesondere an Geschäftsreisende sowie an Personen, die das Land für Bildungs-, Sport- oder Veranstaltungszwecke besuchen – etwa im Rahmen wissenschaftlicher, kultureller oder religiöser Events.

Wer das Land bereisen möchte, findet im Busnetz eine praktische Möglichkeit, sich fortzubewegen. Von Sarajevo aus bestehen zahlreiche Verbindungen; die meisten internationalen wie auch innerbosnischen Linien führen über die Hauptstadt. Insgesamt sind mehr als 91 Städte an das Netz angebunden. Der zentrale Busbahnhof liegt zudem in der Nähe des Medjunarodni aerodrom Sarajevo, dem wichtigsten internationalen Flughafen des Landes.

Auch Banja Luka und Mostar fungieren als bedeutende Verkehrsknotenpunkte. Wer den Zug bevorzugt, kann nationale und internationale Verbindungen nutzen. Die Strecke Sarajevo–Ploče–Sarajevo führt beispielsweise direkt ins benachbarte Kroatien.

Die Landeswährung ist die Konvertible Mark (BAM). Eine Konvertible Mark entspricht derzeit rund 0,51 Euro. Ausländische Reisende haben die Möglichkeit, sich die Mehrwertsteuer auf Einkäufe ab einem Warenwert von 100 BAM – also etwa 51,12 Euro – erstatten zu lassen. Ausgenommen davon sind unter anderem Öl und Tabakwaren.

Brody zufolge fehlt Bosnien bislang noch jene Markenbekanntheit und mediale Sichtbarkeit, die dem Land eigentlich zustünde. Soziale Medien bieten Reisezielen jedoch die Möglichkeit, durch einzelne Beiträge direkt mit potenziellen Gästen in Kontakt zu treten und ihnen relevante Inhalte zu liefern. „Unsere Erfahrung zeigt, historisch gesehen, dass soziale Netzwerke neugierigen Menschen ermöglichen, mehr über unbekannte Reiseziele herauszufinden“, sagt er.

„Es liegt weniger daran, dass es dort mehr neugierige Reisende gibt als in anderen Medienformen – auch wenn das mit dazu beiträgt, dass weniger bekannte Ziele plötzlich viral gehen. Entscheidend ist vor allem, wie soziale Plattformen aufgebaut sind: Nutzerinnen und Nutzer können weit über das bloße Ansehen von Inhalten hinausgehen, sie teilen, kommentieren und weiter recherchieren.“

Die Auszeichnung durch Tripscout fällt in eine Phase, in der Bosnien und Herzegowina im Jahr 2025 mehr als 1,9 Millionen Besuche verzeichnete – ein leichtes Plus von 0,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr.