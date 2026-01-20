Bosniens Wirtschaftswunder: Italienischer Riese investiert 35 Millionen

Mit 35 Millionen Euro setzt ein italienischer Industrieriese neue Maßstäbe in Bosnien. Die hochmoderne Anlage in Laktasi produziert ausschließlich für EU-Märkte.

Die italienische Industriegruppe PMP Industries hat mit einer Investition von mehr als 35 Millionen Euro in Bosnien und Herzegowina ein deutliches Zeichen gesetzt. In Laktasi entstand eine hochmoderne Produktionsanlage, die nicht nur die Fertigungskapazitäten des Unternehmens erheblich erweitert, sondern auch die Position von BiH in den europäischen Wertschöpfungsketten stärkt.

Die Standortwahl unterstreicht die langfristige Strategie des italienischen Konzerns, der bereits in Gradiska über Produktionskapazitäten verfügt. Mit dieser Erweiterung bekräftigt PMP Industries sein Vertrauen in BiH als attraktiven Industriestandort. Bemerkenswert ist, dass die gesamte Produktion für den Export in die EU bestimmt ist.

Die italienische Botschafterin in Bosnien und Herzegowina, Sarah Eti Castellani, besichtigte kürzlich beide Produktionsstätten. Bei ihrem Besuch wurde sie von Luigino Pozzo, dem Gründer und Präsidenten von PMP Industries sowie Präsident von Confindustria Udine, empfangen. Auch die Bürgermeister von Gradiska und Laktasi, Zoran Adzic und Miroslav Bojic, waren anwesend.

Wachstumsdiplomatie fördern

Der Besuch ist Teil der „Wachstumsdiplomatie“ der italienischen Botschaft, die gezielt italienische Unternehmen in BiH unterstützt. Die wirtschaftlichen Verflechtungen zwischen beiden Ländern sind beachtlich: Italien ist der wichtigste Lieferant und zweitgrößte Handelspartner Bosnien und Herzegowinas. Italienische Produktionsbetriebe beschäftigen im Land mehr als 10.000 Arbeitnehmer.

Bei ihrem Besuch betonte Botschafterin Castellani die strategische Bedeutung der Wirtschaftsbeziehungen: „Unternehmen wie PMP zeigen eindrucksvoll, wie innovative Visionen in Verbindung mit Produktionskompetenz und lokalem Engagement maßgeblich zur wirtschaftlichen Entwicklung Bosnien und Herzegowinas beitragen können.“

Luigino Pozzo, Präsident von PMP Industries, verwies auf die 20-jährige erfolgreiche Präsenz des Unternehmens in der Republika Srpska und die enge Zusammenarbeit mit lokalen Institutionen, Bildungseinrichtungen und der Gemeinschaft. Besonders stolz zeigte er sich auf den Beitrag zur Entwicklung der technischen Ausbildung und die Eindämmung der Abwanderung – es sei sogar eine Rückkehrmigration von Fachkräften zu beobachten.

EU-Perspektive stärken

Die Botschafterin unterstrich zudem die enge wirtschaftliche Verflechtung mit der EU: 73 Prozent der Exporte aus BiH gehen auf den europäischen Markt. „Ein EU-Beitritt würde Stabilität, Wachstum und neue Investitionen sichern. Der europäische Weg bleibt entscheidend für den Wohlstand der Bürger und Unternehmen. Bosnien und Herzegowina kann dabei auf die volle Unterstützung Italiens zählen“, erklärte Castellani.

PMP Industries, ein auf Präzisionsmechanik spezialisiertes Unternehmen aus Friaul, ist seit Jahren erfolgreich in Bosnien und Herzegowina tätig.