Bosnier besteigt Sloweniens höchsten Berg 100 Mal – mit Burek im Gepäck

100 Gipfel, ein Bosnier, eine Legende: Mirnes aus Jesenice hat sich in die Geschichte des Triglav eingetragen – auf seine ganz eigene Art.

Es gibt Geschichten, die man nicht erfindet – sie passieren einfach. Und manchmal passieren sie auf 2.864 Metern Seehöhe, mit einem Stück Burek in der Hand und dem Blick auf ganz Slowenien.

Mirnes ist Bosnier, lebt in Jesenice und hat den Triglav soeben zum hundertsten Mal bestiegen. Was klingt wie die Pointe eines Bergsteigerwitzes, ist in Wirklichkeit das Ergebnis von Jahren eiserner Disziplin, körperlicher Ausnahmeform – und einer ganz besonderen kulinarischen Begleitung. Denn in den Anfangsjahren seiner Abenteuer schleppte Mirnes regelmäßig bosnisches Gebäck auf die Gipfel. Seine Fotos in den sozialen Netzwerken mit dem Hashtag „Burek z razgledom“ – Burek mit Aussicht – machten ihn in der Bergsteiger-Community schnell zum Gesprächsthema.

Wie die Slowenischen Nachrichten berichten, erreichte Mirnes kürzlich sein großes persönliches Ziel: den hundertsten Aufstieg auf den höchsten Gipfel Sloweniens und des ehemaligen Jugoslawiens. Mit 22 Jahren war er nach Slowenien gekommen, zunächst nach Celje – doch die Berge zogen ihn weiter nach Jesenice, näher an die Gipfel heran. „Schon in Bosnien habe ich gerne Bergsteigen und Radfahren gemacht. Als ich nach Slowenien kam, wurde mir das Radfahren etwas langweilig, also habe ich mich lieber den Gipfeln über 2.000 Metern gewidmet. In zwei Jahren habe ich 250 davon bestiegen“, erzählte er den Slowenischen Nachrichten – in sympathischem Slowenisch mit unverkennbar bosnischem Akzent.

Burek mit Aussicht

Den Burek brachte er dabei nicht nur für sich selbst mit. Auch die Hüttenwirte und Meteorologen auf der Kredarica kamen regelmäßig in den Genuss der bosnischen Spezialität. Doch die Berge diktierten schließlich ihre eigenen Regeln. „Der Burek war zu groß, und im Winter ist er mir unterwegs oft eingefroren, sodass ich ihn gar nicht essen konnte“, erklärt Mirnes lachend – und begründet damit, warum das bosnische Essen irgendwann der praktischeren Sportnahrung weichen musste.

Mirnes arbeitet in der Produktion, und trotzdem findet er die Zeit, die andere nicht aufbringen würden. Im Winter benötigt er für den Aufstieg auf den Triglav rund vier Stunden, im Sommer schafft er die Strecke in drei. Wer Nachmittagsschicht hat, plant eben anders: Um 02:00 Uhr beginnt der Aufstieg, die Morgendämmerung bricht am Gipfel an, um 11:00 Uhr ist er wieder zu Hause – Zeit genug für Erholung und die Vorbereitung auf die Arbeit. Er nennt das schlicht seinen „Triglav vor der Schicht“.

Seine Arbeitskollegen – viele davon ebenfalls aus den Ländern des ehemaligen Jugoslawiens – konnten diese Besessenheit anfangs kaum nachvollziehen. Mittlerweile haben sie verstanden, dass es für Mirnes keine Frage des Hobbys ist, sondern eine des inneren Gleichgewichts. „Heute verstehen sie, dass das für mich keine Zeitverschwendung ist. Für mich ist es Zeitverschwendung, wenn ich nach der Arbeit nichts mache. Wenn ich zwei Tage nirgendwohin gehe, werde ich unruhig“, betont er.

Rückschläge & Ziele

Der Weg zur hundert verlief dabei alles andere als reibungslos. Mindestens fünfmal musste Mirnes kurz vor dem Ziel wegen starker Bora oder dichtem Nebel umkehren. Einmal überraschte ihn am Gipfel ein gefährliches Gewitter – Schutz fand er schließlich im berühmten Aljažev stolp, dem markanten Blechturm am höchsten Punkt des Triglav.

Auch am Mont Blanc, dem höchsten Gipfel der Alpen und Westeuropas, sammelte er Erfahrungen auf die harte Tour: Erst beim zweiten Versuch verstand er, welche Rolle die Akklimatisierung bei solchen Unternehmungen spielt.

Sein nächstes großes Ziel ist das Matterhorn in den Walliser Alpen.