Bosnierin erlebt Kulturschock: „Bei einer Schwabo-Grillparty musst du eigenes Fleisch mitnehmen“ (VIDEO)

„Was ist das für eine Einladung zu einer Grillparty, wo ich mein eigenes Fleisch mitnehmen muss?“

Das fragt sich in einem Video die bosnische Komikerin „Mrkvica Ajvarić“, die in einem Video die auf die kulturellen Unterschiede zwischen einer Einladung zu einer Grillparty am Balkan und im deutschsprachigen Raum eingeht. Konkret geht es dabei um die Schweiz. Ajvarić widmet sich in ihrem Video unter dem Titel „Wenn du eingeladen bist zu einer Schweizer Grillparty“ diesem Kulturunterschied auf eine lustige Art und Weise.

Video hatte Wirkung

„Wir Leute aus dem Balkan stellen den Gästen auch bei Grillpartys alles bereit. Für Schweizer haben Gäste vielleicht nicht den gleichen Stellenwert. Bei ihnen muss man dann eben etwa das Fleisch selbst mitbringen“, erklärt die Komikerin. Doch das Video zeigte bereits Wirkung.

Wie waren eure Erfahrungen auf "Schwabo-Grillpartys"? Ja, ich musste auch mein eigenes Fleisch mitnehmen. Eine Zwiebel und eine Karotte haben sie uns gratis gegeben.

Das stimmt nicht und ist ein blödes Vorurteil.

Ich hab meine österreichischen Freunde an unseren Stil gewöhnt. Seitdem wurd ich schon mehrmals auf einen "Wiener Grillteller" nach Balkan-Art eingeladen.

Ich bringe doch gerne das Fleisch meines Vertrauens. Nur mein Balkanfleischer Zlatko ist die beste Garantie für einen gelungen Grillabend. Ergebnisse

„Nach diesem Video bittet mich nun keiner aus meinem Freundeskreis mehr, mein eigenes Fleisch mitzunehmen“, sagt die Komikerin, die auch zweifache Mutter ist und seit über zehn Jahren in der Schweiz lebt. Das Video teilte sie auf TikTok und Instagram. Von der Anzahl der Kommentare und Reaktionen scheint sie den Nerv ziemlich gut getroffen zu haben.

