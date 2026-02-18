Bosnische Stadt lockt Investoren: 15 neue Jobs durch Österreich-Firma

Die nordwestbosnische Stadt Cazin festigt ihre Position als wirtschaftliches Kraftzentrum der Krajina-Region. Nach Jahren beschleunigter wirtschaftlicher Entwicklung steht nun eine weitere bedeutende Investition bevor, die das wachsende Netzwerk aus Produktionsanlagen und Fabriken in der Region ergänzen wird.

In der Wirtschaftszone Ratkovac in Cazin wurde kürzlich ein Kaufvertrag zwischen der Stadtverwaltung und dem Unternehmen Kulin World unterzeichnet. Auf einem 3.500 Quadratmeter großen Grundstück soll eine neue Produktionsstätte entstehen. Der Investor bringt langjährige Geschäftserfahrung sowohl aus Österreich als auch aus Bosnien und Herzegowina mit und ist spezialisiert auf die Herstellung und Montage modularer Kioske, die Verarbeitung von Kaffee und Tee sowie die Montage und technische Vorbereitung von Gastronomiegeräten.

Mit der Inbetriebnahme der neuen Fabrik sollen mindestens 15 neue Arbeitsplätze geschaffen werden.

Strategische Lage

Der industrielle Aufschwung in diesem Teil Bosniens zeigt sich in der kontinuierlichen Erweiterung der Produktionskapazitäten und der stetigen Ansiedlung neuer Unternehmen. Ein entscheidender Standortvorteil Cazins ist die geografische Nähe zur Europäischen Union. Dies erklärt auch, warum sich zunehmend ausländische Firmen oder Unternehmen der bosnischen Diaspora für Produktionsstandorte in dieser Region entscheiden.

Infrastruktur-Ausbau

Weitere Impulse für die wirtschaftliche Entwicklung verspricht der geplante Bau einer neuen Schnellstraße durch die Krajina. Die Trasse wird auch durch Cazin führen und die Verkehrsanbindung an die EU deutlich verbessern. Diese Infrastrukturinvestition dürfte die logistischen Möglichkeiten der lokalen Unternehmen erheblich erweitern.

Das Investoreninteresse an der aufstrebenden Stadt wird weiter steigen.