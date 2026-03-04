Bosnisches Kind (6) stirbt an Meningokokken – 35 Personen bekommen Notfall-Schutz

Ein Kind stirbt, eine Gemeinde hält den Atem an – und der Wettlauf gegen einen unsichtbaren Erreger beginnt.

Ein sechseinhalbjähriges Kind ist Ende Februar in der bosnischen Gemeinde Visoko an einer Meningokokken-Sepsis gestorben. Das Institut für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bestätigte den Todesfall und erklärte, dass die zuständigen Stellen des Gesundheitszentrums Visoko unmittelbar nach Bekanntwerden des Vorfalls umfangreiche epidemiologische Untersuchungen eingeleitet haben.

Alle engen Kontaktpersonen des Kindes wurden rasch ermittelt und rechtzeitig in eine Antibiotika-Prophylaxe einbezogen. Das Kind besuchte zwar keine Schule, lebte jedoch in einer Siedlung, aus der andere Kinder eine der Grundschulen im Gemeindegebiet besuchen. Laut Institut wurden sämtliche Personen, die in irgendeiner Form Kontakt mit dem Kind hatten, identifiziert und alle erforderlichen Untersuchungen durchgeführt. Bislang wurden keine weiteren Verdachts- oder Bestätigungsfälle im Zusammenhang mit dem Vorfall gemeldet.

Präventive Maßnahmen

Im Zuge der Maßnahmen wurden alle relevanten Räumlichkeiten desinfiziert – vorsorglich auch jene Schule in der Nähe des Wohnorts, in der der Unterricht aufgrund eines Defekts am Heizsystem ohnehin online stattfindet. Insgesamt erhielten acht Minderjährige, dreizehn weitere Familienmitglieder sowie vierzehn Gesundheitsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter, die Kontakt mit dem Kind oder seiner Familie hatten, eine Schutztherapie. Ergänzend läuft eine verstärkte Gesundheitsüberwachung über einen Zeitraum von 21 Tagen.

Schulen und Eltern wurden darüber informiert, auf welche Symptome zu achten ist und wie bei gesundheitlichen Auffälligkeiten vorzugehen ist. Die zuständigen Institutionen betonen, dass es sich um eine rein präventive Maßnahme handelt, die der Beruhigung der Bevölkerung und der gezielten Information von Eltern und Lehrpersonal dient.

Krankheitsbild

Bei der Meningokokken-Sepsis handelt es sich um eine schwere, rasch fortschreitende Blutinfektion, ausgelöst durch das Bakterium Neisseria meningitidis. Gelangt der Erreger in den Blutkreislauf, kann er eine lebensbedrohliche Sepsis auslösen, bei der der Körper mit einer heftigen Immunreaktion antwortet – mit der Gefahr von Organschäden und im schlimmsten Fall tödlichem Ausgang. Die Übertragung erfolgt über Tröpfcheninfektion, etwa durch Husten, Niesen oder engen körperlichen Kontakt. Besonders gefährdet sind Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, doch grundsätzlich kann jeder erkranken.

Charakteristisch für die Erkrankung ist ihr rasanter Verlauf – mitunter verschlechtert sich der Zustand der Betroffenen innerhalb weniger Stunden dramatisch. Zu den typischen Symptomen zählen hohes Fieber, Schüttelfrost, starke Kopfschmerzen, Übelkeit und Erbrechen sowie ein auffälliger Hautausschlag mit dunklen oder violetten Flecken, die sich unter Druck nicht wegdrücken lassen. Hinzu kommen beschleunigte Atmung und Herzfrequenz sowie Schläfrigkeit oder Verwirrtheit.

In schweren Verläufen drohen Schock, Organversagen und ausgedehnte Hautblutungen.