Botox, Hyaluron, Facelift: Schönheitschirurg verrät, was wirklich hilft

Botox, Hyaluron, Facelift: Die Schönheitsbranche verspricht viel. Zwei Mediziner sagen, wo die Grenze zwischen Machbarem und Sinnvollem liegt.

Der Schönheitschirurg Artur Worseg und die Ärztin Kristina Worseg widmen die jüngste Ausgabe des Podcasts „Health Talk“ dem Thema Anti-Aging. Im Mittelpunkt stehen die Möglichkeiten der Medizin, deren Risiken sowie die Bedeutung von Lebensstil und Akzeptanz.

Seit Sonntag, dem 8. November, steht die Episode „Health Talk mit Dr. Kristina Worseg“ zur Verfügung. Sie lässt sich auf YouTube und auf den gängigen Podcast-Plattformen hören und ansehen. Durch die Folge führt Kristina Worseg als Gastgeberin, ihr Gesprächspartner ist Artur Worseg.

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Zentrale Leitfrage

Als Aufhänger dient die Frage „Jung bleiben um jeden Preis?“. Im Gespräch werden die Effekte eingeordnet, die die Schönheitsbranche verspricht.

Dazu heißt es: „Denn eines steht fest, die Zeit lässt sich nicht zurückdrehen.“ Erschienen ist die Folge am 8. November, und zwar auf YouTube sowie auf den gängigen Podcast-Plattformen.

Verfahren und Risiken

Die beiden nehmen gängige Verfahren wie Botox und Hyaluronsäure unter die Lupe und besprechen Kollagen sowie das Facelift. Thema sind auch die Möglichkeiten der modernen Medizin und jene Stellen, an denen Risiken bestehen.

Über die Eingriffe hinaus geht es um Alltagsfaktoren wie Ernährung, Hautpflege und Sonneneinstrahlung, die beim Älterwerden mitspielen.

Artur Worseg geht außerdem darauf ein, in welchen Fällen es sinnvoller ist, Veränderungen zu akzeptieren, anstatt ihnen mit immer neuen Behandlungen zu begegnen.