Brand in Asia-Lokal: Rauch zieht in Wohnungen, mehrere Personen gerettet

Die Küche ist leer, die Gäste sind weg. Dann steht das Lokal in Flammen, und im Haus darüber wird die Luft schnell zur Gefahr.

Ein Küchenbrand in einem Asia-Restaurant in Vöcklabruck hat am Freitagnachmittag sieben Personen ins Spital gebracht, sie hatten Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung. Wie es zu dem Feuer kam, ist weiterhin unklar.

Nach 16 Uhr, mitten in der Nachmittagspause, geriet die Küche in Brand. Laut Polizei hielten sich zu diesem Zeitpunkt keine Gäste im Lokal auf.

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Rascher Einsatz

Das Personal befand sich zur Zeit des Brandausbruchs in der Wohnung über dem Restaurant. Die Freiwillige Feuerwehr Vöcklabruck griff rasch ein und verhinderte so, dass die Flammen auf das übrige Haus übergriffen.

Im Lokal selbst entstand laut Polizei erheblicher Sachschaden. Das gesamte Gebäude war zudem teilweise stark verraucht.

Medizinische Abklärung

Die sieben Personen im Alter zwischen sechs und 62 Jahren, die sich in den Wohnungen über dem Restaurant aufgehalten hatten, wiesen zunächst keine offensichtlichen Verletzungen auf. Da jedoch der Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung bestand, wurden sie vom Roten Kreuz versorgt und zur weiteren medizinischen Abklärung ins Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck gebracht.