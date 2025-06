Brisante Iran-Aussage: „Werden Israel mit Atombombe angreifen“

Zwischen nuklearen Drohungen und diplomatischen Dementis spitzt sich die Lage im Nahen Osten zu. Pakistan weist iranische Behauptungen über atomare Beistandszusagen zurück.

Pakistans Verteidigungsminister dementiert iranische Behauptungen über Atomschlag-Zusage gegen Israel. Der pakistanische Verteidigungsminister Khwaja Asif hat Aussagen eines hochrangigen iranischen Militärs entschieden zurückgewiesen, wonach Pakistan dem Iran zugesichert habe, im Falle eines israelischen Atomangriffs nuklear zurückzuschlagen.

General Mohsen Rezaee, Mitglied im iranischen Nationalen Sicherheitsrat und ranghoher Offizier der Revolutionsgarden (Eliteeinheit der iranischen Streitkräfte), hatte in einem Interview behauptet: „Pakistan hat uns versichert, dass sie Israel mit einer Atombombe angreifen werden, falls Israel eine Atombombe gegen den Iran einsetzt.“ Rezaee rief zudem die islamische Welt auf, sich gegen Israel zu vereinen.

Asif stellte klar: „Pakistan ist Unterzeichner aller internationalen Nuklearabkommen. Unsere nuklearen Fähigkeiten dienen ausschließlich dem Wohl unseres Volkes und der Verteidigung gegen feindliche Absichten.“ Bereits am Vortag hatte der Minister jedoch mit Blick auf die Lage im Nahen Osten gewarnt, die Welt stehe am Rande eines größeren Konflikts. „Die westliche Welt muss sich über die von Israel verursachten Konflikte Sorgen machen. Sie werden die gesamte Region und darüber hinaus erfassen“, so Asif.

Eskalation der Gewalt

Die Spannungen zwischen Israel und dem Iran haben sich in den vergangenen Tagen dramatisch verschärft. Nach jahrzehntelanger Feindschaft und Stellvertreterkriegen hat Israels Angriff auf den Iran in der vergangenen Woche die bisher intensivsten direkten Kampfhandlungen ausgelöst. Israel gibt an, militärische und nukleare Einrichtungen getroffen und zahlreiche hochrangige Kommandeure sowie Atomwissenschaftler getötet zu haben.

Ein hochrangiger US-Regierungsvertreter teilte am Sonntag mit, Präsident Donald Trump habe Israel aufgefordert, von einem geplanten Anschlag auf den obersten iranischen Führer Ayatollah Ali Khamenei abzusehen. Trump selbst rief die Konfliktparteien auf, „einen Deal zu machen“, fügte jedoch hinzu, dass sie „manchmal erst kämpfen müssen“.

Die Gewalt eskalierte weiter, als der Iran am Montag eine neue Raketensalve auf Israel abfeuerte, was landesweit Luftalarm auslöste. Nach Angaben israelischer Rettungsdienste wurden fünf Menschen getötet und Dutzende verletzt. Die Angriffe erfolgten als Vergeltung für Israels umfassende Luftschläge gegen militärische und nukleare Infrastruktur des Iran, bei denen seit Freitag mindestens 224 Menschen im Iran ums Leben kamen.

Gegenseitige Angriffe

Als Reaktion auf die jüngsten iranischen Raketenangriffe erklärte das israelische Militär, Kampfjets hätten zehn Kommandozentralen der Quds-Einheit (Spezialeinheit der iranischen Revolutionsgarde für Auslandseinsätze) in Teheran angegriffen. Diese Eliteeinheit der Revolutionsgarde führt militärische und nachrichtendienstliche Operationen außerhalb des Iran durch.

In den frühen Morgenstunden des Montags erschütterten heftige Explosionen Tel Aviv, als israelische Abwehrsysteme iranische Raketen abfingen. Über der Küstenstadt stiegen schwarze Rauchsäulen auf. In der zentralisraelischen Stadt Petah Tikva trafen iranische Raketen ein Wohngebäude, wobei Betonwände verkohlt, Fenster zersplittert und Wände mehrerer Wohnungen zerstört wurden.

Der israelische Rettungsdienst Magen David Adom meldete, dass bei der Angriffswelle fünf Menschen getötet wurden – darunter vier Senioren in ihren Siebzigern.

Die Raketen schlugen an vier verschiedenen Orten in Zentralisrael ein.