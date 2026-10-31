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Brüllender Fahrgast zückt Hammer: Panik in Wiener Bus

Brüllender Fahrgast zückt Hammer: Panik in Wiener Bus
FOTO: iStock
2 Min. Lesezeit |

Ein Mittag im 13A kippt in Sekunden. Ein Mann reißt den Notfallhammer heraus, dann beginnt die Suche nach ihm quer durch die Nachbarschaft.

Ein 34-jähriger Österreicher ist am Freitag in einem Bus der Linie 13A ausgerastet. Er richtete einen Notfallhammer gegen Fahrgäste und demolierte bei der Station Mommsengasse eine Scheibe. Wenig später nahm ihn die Polizei fest.

Wie Zeugen schilderten, brüllte der Mann am Freitagmittag im Bus herum. Den dort montierten Notfallhammer riss er aus der Halterung und drohte damit mehreren Fahrgästen. An der Station Mommsengasse verließ er das Fahrzeug, schlug mit dem Hammer auf die Glasscheibe der Haltestelle ein und ergriff die Flucht.

Festnahme im Stiegenhaus

Der Busfahrer und mehrere Fahrgäste konnten genau angeben, in welche Richtung der Mann gelaufen war, und lieferten zudem eine Personenbeschreibung. Nach ihren Aussagen verschwand er in einem Mehrparteienhaus in einer nahegelegenen Gasse. Dort nahmen Polizisten den Tatverdächtigen im obersten Stock auf dem Gang fest.

Der 34-Jährige wies mehrere Schnittverletzungen an den Händen auf und wurde ins Krankenhaus gebracht.

Die Staatsanwaltschaft Wien ordnete an, ihn nach der Einvernahme auf freiem Fuß anzuzeigen.

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KO KOSMO-Redaktion
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