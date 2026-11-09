Brüssel macht Hoffnung: Montenegro könnte 2026 die Verhandlungen beenden

Montenegro hat zwei weitere zentrale Kapitel seiner EU-Beitrittsverhandlungen abgeschlossen. Brüssel hält inzwischen sogar ein Ende der Verhandlungen noch 2026 für möglich, doch für Reisende, Arbeitnehmer und Immobilienbesitzer ändern sich die Regeln vorerst nicht.

Montenegro ist seinem Ziel eines EU-Beitritts einen weiteren bedeutenden Schritt näher gekommen. Bei der Beitrittskonferenz am 6. November 2026 wurden die Verhandlungen über zwei weitere Bereiche vorläufig abgeschlossen: den freien Warenverkehr sowie die Lebensmittel-, Veterinär- und Pflanzenschutzpolitik.

Damit sind nun 23 von insgesamt 33 Verhandlungskapiteln vorläufig geschlossen. Montenegro hat alle Kapitel geöffnet und befindet sich nach Einschätzung der Europäischen Kommission weiter an der Spitze der aktuellen EU-Beitrittskandidaten.

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Für die montenegrinische Community in Österreich ist die Entwicklung von großer Bedeutung. Sie könnte langfristig Reisen, Arbeiten, Geldtransfers, Handel und den Besitz von Immobilien erheblich erleichtern. Kurzfristig entstehen daraus jedoch noch keine neuen Rechte.

Diese beiden Kapitel wurden abgeschlossen

Das sogenannte Kapitel 1 betrifft den freien Warenverkehr. Montenegro muss seine Vorschriften, technischen Standards und Kontrollmechanismen so weit an das EU-Recht anpassen, dass Waren künftig ohne zusätzliche nationale Hindernisse auf dem europäischen Binnenmarkt verkauft werden können.

Dazu gehören unter anderem Sicherheitsanforderungen für Produkte, technische Kennzeichnungen, Marktüberwachung und Regeln für zahlreiche Industriegüter.

Kapitel 12 umfasst die Lebensmittelsicherheit sowie veterinärmedizinische und pflanzenschutzrechtliche Kontrollen. Dabei geht es beispielsweise um die Kontrolle von Fleisch, Milchprodukten, Pflanzen, Saatgut und lebenden Tieren.

Dieser Bereich ist besonders anspruchsvoll, weil Montenegro nicht nur Gesetze übernehmen, sondern auch Labore, Kontrollstellen und Verwaltungsstrukturen aufbauen muss, die den europäischen Standards entsprechen.

Noch fallen keine Zoll- und Grenzkontrollen weg

Der Abschluss der beiden Kapitel bedeutet nicht, dass Waren ab sofort ohne Zollformalitäten zwischen Montenegro und der Europäischen Union transportiert werden können.

Montenegro bleibt bis zu einem tatsächlichen EU-Beitritt ein Drittstaat. Für gewerbliche Einfuhren, Paketsendungen sowie bestimmte Lebensmittel und tierische Produkte gelten daher weiterhin die bestehenden Zoll- und Einfuhrbestimmungen.

Auch Privatpersonen müssen die derzeitigen Regeln beachten. Wer etwa Fleisch, Käse oder andere tierische Lebensmittel aus Montenegro nach Österreich mitbringen möchte, darf aus der politischen Einigung keine neuen Freiheiten ableiten.

Erst mit einem vollzogenen EU-Beitritt könnte Montenegro Teil des gemeinsamen Warenverkehrs werden. Ob einzelne Übergangsfristen vereinbart werden, hängt vom späteren Beitrittsvertrag ab.

Verhandlungen könnten noch 2026 enden

Die Europäische Kommission hält es für realistisch, dass Montenegro die Beitrittsverhandlungen bis Ende 2026 abschließen könnte. Voraussetzung ist allerdings, dass die noch offenen Reformen umgesetzt werden und alle EU-Mitgliedstaaten den weiteren Schritten zustimmen.

Ein Abschluss der Verhandlungen wäre zudem noch nicht mit dem EU-Beitritt gleichzusetzen. Danach muss ein Beitrittsvertrag ausgearbeitet, unterzeichnet und von Montenegro sowie allen derzeit 27 EU-Staaten ratifiziert werden.

Nach Angaben der Europäischen Kommission könnte ein solcher Vertrag möglicherweise bereits im Juni 2027 unterzeichnet werden. Montenegro verfolgt das politische Ziel, 2028 als 28. Mitgliedstaat in die Europäische Union aufgenommen zu werden.

Diese Termine sind ambitionierte Zielmarken und keine garantierten Beitrittsdaten. Politische Konflikte, nicht erfüllte Reformauflagen oder Verzögerungen bei der Ratifizierung könnten den Zeitplan verändern.

Warum die vorläufige Schließung noch nicht endgültig ist

Die Bezeichnung „vorläufig geschlossen“ ist entscheidend. Die Europäische Union bewertet ein einzelnes Verhandlungskapitel erst dann als endgültig abgeschlossen, wenn eine Gesamteinigung über den Beitritt erreicht wurde.

Brüssel kontrolliert deshalb weiterhin, ob Montenegro die vereinbarten Reformen tatsächlich umsetzt. Bei Rückschritten kann die EU bereits geschlossene Kapitel erneut aufgreifen.

Die politischen Schlagzeilen dürfen daher nicht mit einer endgültigen Aufnahme verwechselt werden. Montenegro hat eine wichtige technische Hürde genommen, ist aber noch kein EU-Mitglied.

Das könnte sich für Arbeitnehmer in Österreich ändern

Ein Beitritt hätte besonders für montenegrinische Staatsbürger, die in Österreich leben oder arbeiten möchten, erhebliche Auswirkungen. Als Bürger eines EU-Staates könnten sie grundsätzlich von der Arbeitnehmerfreizügigkeit profitieren.

Allerdings können bestehende Mitgliedstaaten bei neuen EU-Ländern zeitlich begrenzte Übergangsregelungen für den Arbeitsmarkt verlangen. Österreich hat solche Beschränkungen bei früheren Erweiterungen bereits angewendet.

Ob es auch gegenüber Montenegro Übergangsfristen geben wird, ist noch nicht entschieden. Bis zum tatsächlichen Beitritt bleiben die österreichischen Regeln für Aufenthalt und Beschäftigung von Drittstaatsangehörigen jedenfalls bestehen.

Ein montenegrinischer Pass vermittelt daher derzeit noch keinen freien Zugang zum österreichischen Arbeitsmarkt.

Auch für Immobilienbesitzer ist der Prozess relevant

Viele Menschen aus Österreich besitzen Wohnungen, Häuser oder Grundstücke an der montenegrinischen Küste oder überlegen, dort zu investieren. Ein EU-Beitritt könnte den Rechtsrahmen langfristig berechenbarer machen.

EU-Standards betreffen unter anderem Kapitalverkehr, Verbraucherschutz, Dienstleistungen, Vergabeverfahren und die Funktionsweise staatlicher Behörden. Montenegro hat die entsprechenden Kapitel bereits vorläufig abgeschlossen.

Daraus folgt jedoch keine Garantie, dass jedes Immobiliengeschäft automatisch sicher ist. Käufer müssen weiterhin Eigentumsregister, Baubewilligungen, offene Belastungen und mögliche Legalisierungsverfahren prüfen.

Gerade bei älteren Häusern, nicht vollständig genehmigten Zubauten und Grundstücken mit ungeklärten Eigentumsverhältnissen bleibt eine unabhängige rechtliche Prüfung unverzichtbar.

Der Euro bedeutet noch keine EU-Mitgliedschaft

Montenegro verwendet bereits seit 2002 den Euro als Zahlungsmittel. Das Land gehört aber weder zur Europäischen Union noch offiziell zur Eurozone.

Die Nutzung des Euro erfolgte einseitig und ohne Mitgliedschaft in der Europäischen Zentralbank. Montenegro kann deshalb nicht über die europäische Geldpolitik mitentscheiden und hat keinen automatischen Zugang zu allen Mechanismen der Währungsunion.

Für Reisende aus Österreich entfällt dadurch zwar bereits heute der Geldwechsel. Bankgebühren, Überweisungen und kartengebundene Zahlungen richten sich aber weiterhin nach den jeweils geltenden Verträgen und den grenzüberschreitenden Zahlungsregeln.

Der EU-Beitrittsprozess und die spätere Teilnahme an der Eurozone sind rechtlich getrennte Fragen.

Warum der Fortschritt trotzdem historisch ist

Montenegro verhandelt seit 2012 über den EU-Beitritt. Lange Zeit bewegte sich der Prozess nur langsam. Im Jahr 2026 hat das Land jedoch mehrere Kapitel in kurzer Folge vorläufig abgeschlossen.

Allein am 6. November kamen der freie Warenverkehr und die Lebensmittelsicherheit hinzu. Bereits im Oktober waren die Bereiche Wirtschafts- und Währungspolitik, Statistik sowie Sozialpolitik und Beschäftigung abgeschlossen worden.

Die neue Dynamik zeigt, dass ein Beitritt nicht mehr nur ein langfristiges politisches Versprechen ist. Er wird erstmals zu einem Szenario, auf das sich Unternehmen, Behörden und Familien konkret vorbereiten müssen.

Für die Diaspora in Österreich beginnt damit eine entscheidende Phase: Noch gelten die bisherigen Regeln, doch die möglichen Veränderungen bei Arbeit, Handel, Reisen und Investitionen rücken deutlich näher.

Was jetzt beobachtet werden muss

Entscheidend wird sein, ob Montenegro auch die verbleibenden Kapitel schließen und die Reformen in der Praxis umsetzen kann. Besonders sensibel bleiben Rechtsstaatlichkeit, Justiz, Korruptionsbekämpfung, Umweltpolitik und die Leistungsfähigkeit staatlicher Institutionen.

Erst wenn die Verhandlungen beendet, der Beitrittsvertrag unterzeichnet und von allen Mitgliedstaaten ratifiziert ist, steht ein verbindlicher Aufnahmetermin fest.

Bis dahin gilt: Montenegro ist dem EU-Beitritt so nahe wie noch nie, aber die Grenze zwischen politischem Durchbruch und tatsächlicher Mitgliedschaft bleibt erheblich.