Brüssel verliert die Geduld: Serbien droht der Verlust von 1,5 Milliarden Euro – und das Regime reagiert mit einem Doppelspiel.

Die Europäische Union erwägt, Serbien Fördermittel in Höhe von 1,5 Milliarden Euro aus dem Wachstumsplan für den Westbalkan einzufrieren. Hintergrund sind ernsthafte Bedenken hinsichtlich des Zustands der Demokratie im Land. Wie das Portal N1 berichtet, liegt die Ursache im anhaltenden Rückfall des Vucic-Regimes bei proeuropäischen Reformen – also bei jenen Vorhaben, zu denen sich Serbien selbst verpflichtet und die es zum erklärten strategischen Ziel erhoben hat. Serbien steht mit diesem Rückschritt nicht allein: Auch die gesamte Region ist betroffen und droht insgesamt 700 Millionen Euro zu verlieren.

Die Reaktion der EU kam nicht überraschend. Die serbischen Behörden hatten trotz ausdrücklicher Warnungen aus Brüssel damit begonnen, die sogenannten Mrdic-Gesetze anzuwenden. Deren Kern bestand darin, Staatsanwaltschaft und Gerichte daran zu hindern, Strafverfahren gegen die Minister Nikola Selakovic, Goran Vesic und Tomislav Momirovic im Zusammenhang mit den Affären rund um den Generalstab und die Nadstresnica einzuleiten. Es handelt sich damit um einen eklatanten Missbrauch des Parlaments und um den Versuch, einen Zweig der Staatsgewalt unter Kontrolle zu bringen, für den das Regime verfassungsrechtlich keine Zuständigkeit besitzt.

Serbiens leere Reaktion

Journalist Roknic und Professor Ilic diskutierten in der Sendung Kvaka 23 die Frage, welche Lehren aus den jüngsten Wahlen in Ungarn gezogen werden können, wenn das Ziel der Sturz des Vucic-Regimes ist. Und tatsächlich schien die Regierung plötzlich aufzuwachen: Sie setzte eine Dringlichkeitssitzung des Parlaments an, auf der über einen Oppositionsantrag zum Misstrauensvotum sowie über Änderungen zahlreicher Gesetze abgestimmt werden soll. Auch die ansonsten kaum wahrnehmbare Regierung unter Djura Macut erwachte aus ihrer Lethargie und wies alle Staatsorgane an, bei der Ausarbeitung von Gesetzen und Verordnungen besonders auf die Vereinbarkeit mit dem EU-Rechtsbestand zu achten und vorab die Europäische Kommission in Brüssel zu konsultieren.

Was dabei unerwähnt bleibt: Dieselbe Regierung hat per Verordnung beschlossen, dass der Prozess der Ausarbeitung und Verabschiedung von Gesetzen, Verordnungen, Strategien und Programmen künftig nicht mehr öffentlich und transparent zu erfolgen hat. Er ist damit faktisch geheim – ganz wie die Minister dieser und früherer Regierungen, von denen die Öffentlichkeit kaum je etwas gehört hat, geschweige denn sich an ihre Entscheidungen erinnert. Wie substanzlos Macuts Regierung agiert, zeigt sich auch daran, dass das Fünfjahresprogramm für die Entwicklung Serbiens offenbar von einer künstlichen Intelligenz verfasst wird – weil die Regierung dazu offensichtlich selbst nicht in der Lage ist, so wenig wie zur Lösung der drängenden Probleme der serbischen Bevölkerung.

Brüssels Geduld erschöpft

Serbien macht nicht nur keine Fortschritte auf dem Weg in die EU – es fällt seit fünf Jahren deutlich zurück. Das Europäische Parlament hat dies in einer Resolution festgehalten, der EP-Berichterstatter für Serbien hat denselben Befund formuliert. Was fehlt, ist alles, worauf ein demokratischer Rechtsstaat und die Europäische Union gründen: Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte, Medienfreiheit, freier Markt, Korruptionsbekämpfung, freie Wahlen.

Während die Kritik aus Brüssel lauter wird, verstärken Regierungsvertreter und regimetreue Medien mit ausgeprägter Nähe zum Nationalismus ihre Anti-EU-Rhetorik – ein untrügliches Zeichen dafür, dass Wahlen bevorstehen dürften. In Brüssel glaubt man Vucic und seiner Regierung offenkundig kein Wort mehr – und damit entfällt auch jede Grundlage, weitere Mittel zu überweisen.

Die Geduld der Europäischen Kommission ist erschöpft – ebenso wie jene eines Großteils der serbischen Bevölkerung.