Brutale Überfälle auf Senioren: 27-jähriger verhaftet

Er folgt ihnen vom Supermarkt bis zur Haustür. Wochenlang bleibt er unerkannt, dann führt ein Einbruch in Neubau zur Wende.

Fünf Raubüberfälle auf Seniorinnen und Senioren kann die Wiener Polizei einem 27-jährigen Mann aus der Slowakei nachweisen, der am 1. September festgenommen wurde. Er sitzt in U-Haft, für ihn gilt die Unschuldsvermutung.

Aufgegriffen wurde der Mann nach einem Einbruchsdiebstahl in ein Geschäftslokal in Wien-Neubau. Wie die Polizei mitteilt, geschahen die Überfälle zwischen dem 18. Juli und dem 26. August mitten am Tag in verschiedenen Wiener Bezirken. Die Opfer waren zwischen 68 und 85 Jahre alt.

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Der Verdächtige soll ihnen nach dem Einkauf im Supermarkt oder nach dem Verlassen einer U-Bahn-Garnitur gefolgt sein. Danach stieß er sie zu Boden, mitunter schubste er sie sogar über Treppen, griff sich Wertsachen und lief davon.

Überwachungskameras hatten ihn aufgezeichnet, bei den Erhebungen konnte seine Identität geklärt werden. Von Beschaffungskriminalität geht die Polizei aus, wie Sprecher Markus Dittrich am Samstag mitteilte.

Festgenommen wurde der Mann am 1. September im Anschluss an den Einbruchsdiebstahl, danach brachte die Polizei ihn mit den fünf Raubüberfällen in Verbindung. Die Taten verteilten sich auf den Zeitraum zwischen dem 18. Juli und dem 26. August.

Schauplätze waren mehrere Bezirke, die Betroffenen dürften zufällig ausgewählt worden sein. Die Ermittler stützen sich unter anderem auf Aufnahmen von Überwachungskameras, auf denen der Gesuchte schon zuvor zu sehen war.

Brutales Vorgehen

Nach Darstellung der Polizei hängte sich der Verdächtige an ältere Menschen, die gerade vom Einkaufen kamen oder eine U-Bahn-Fahrt hinter sich hatten. Vor der Wohnungstür eines 85-Jährigen kam es zu einem Übergriff. Zunächst folgte ein Schlag ins Gesicht, dann versuchte der Mann, dem Senior eine Umhängetasche zu entreißen.

Bei dem Gerangel wurde der Pensionist mehrere Meter mitgezogen und im Gesicht verletzt. Eine 68-Jährige stürzte auf eine Treppenkante und erlitt dabei Kopfverletzungen. Ein 69-jähriger Mann mit körperlicher Beeinträchtigung wurde im Innenhof seiner Wohnhausanlage attackiert.

Einer stark seheingeschränkten Frau nahm der Beschuldigte im Stiegenhaus die Geldbörse ab, anschließend stieß er sie die Treppe zum Kellerabteil hinunter. In sämtlichen Fällen ergriff der Täter am Tatort die Flucht.

Untersuchungshaft

Der 27-Jährige befindet sich in der Justizanstalt Josefstadt in Untersuchungshaft. Als Haftgründe führte die Polizei Tatbegehungs- und Fluchtgefahr an. Ermittelt wird gegen ihn wegen schweren Raubes in fünf Fällen, wegen Einbruchsdiebstahls und wegen weiterer Delikte.

Vorbestraft ist er aufgrund von Eigentumsdelikten und nach dem Suchtmittelgesetz.

In Wien hatte er weder einen festen Wohnsitz noch einen Unterstand.