Burger-Traum geplatzt: Wiener Kette sitzt auf 642.000 Euro Schulden

Drei Lokale, 16 Beschäftigte, ein Gerichtsbeschluss. Der Wiener Gastrobetreiber Munchy muss seinen Kurs jetzt unter Aufsicht neu ordnen.

Am Handelsgericht Wien wurde über das Vermögen der Munchy Gastro GmbH ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet. Betroffen sind 16 Beschäftigte sowie drei Speiselokale am Reumannplatz, am Praterstern und am Schottenring.

Günther Moser vom Österreichischen Verband Creditreform bestätigte die Verfahrenseröffnung. Im Firmenbuch ist die Gesellschaft unter der Nummer FN 656190k erfasst, als geschäftsführende Gesellschafterin wird Esin Duru geführt.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Riskanter Expansionskurs

Creditreform sieht die Entwicklung des Unternehmens kritisch. „Die Schuldnerin hat in den vergangenen Jahren einen riskanten Expansionskurs verfolgt.“ Beim Standort am Schottenring sei an den Vormieter eine Ablöse von 170.000 Euro geflossen.

„Bisher kein gutes Investment, wegen einer Generalsanierung der Fassade blieb die Laufkundschaft über Monate fern.“ Am Reumannplatz habe sich die Lage zugespitzt. „Nach Einbruch der Dunkelheit kommen wegen der aktuellen Sicherheitslage kaum noch Passanten vorbei, der Umsatz ging stark zurück.“

Hinzu kämen steigende Ausgaben für Personal, Miete und Wareneinkauf, die das Budget zusätzlich belasteten. Die Verbindlichkeiten belaufen sich auf 642.243,97 Euro.

Sanierungsplan

„Der Teilbetrieb Reumannplatz ist defizitär und wird geschlossen. Es besteht darüber hinaus noch genug Einsparungspotenzial, die Chancen für eine erfolgreiche Entschuldung sind somit intakt.“ Den Gläubigern soll ein Sanierungsplan angeboten werden, der eine Quote von 20 Prozent vorsieht.