Casino statt Liebe: Mann gewinnt knapp eine Million Euro

Statt einem romantischen Date entschied sich ein Oberpfälzer am Valentinstag für einen Besuch in der Spielbank – und gewann ein Vermögen.

Wie sich herausstellte, lohnte sich der Besuch der Spielbank in Bad Kötzting (Bayern) für den Mann, der den satten Gewinn in Höhe von 828.375,56 Euro einstecken durfte.

Der Mann knackte nämlich am Valentinstag den Bayern-Jackpot.

Der Bayern-Jackpot ist an Spielautomaten in Spielbanken in ganz Bayern verfügbar. In jeder der neun staatlichen bayerischen Spielbanken gibt es je vier Bayern-Jackpot-Automaten. Die Spielbanken sind miteinander elektronisch vernetzt.

Es handelt sich also um einen Jackpot, um den an 36 verschiedenen miteinander vernetzten Spielautomaten gespielt werden kann, wobei sämtliche Einsätze aus allen Spielbanken gesammelt werden. Der maximale Preis ist auf eine Million Euro begrenzt.

➤ Der Gewinn am Dienstagnachmittag war das 107. Mal, dass der Jackpot geknackt wurde, seit es den Bayern-Jackpot gibt.

Und es war das zweite Mal in der Folge, dass der Jackpot In der Spielbank Bad Kötzting fiel, berichtet die Spielbank.