Casnios in den Alpen

Haben Sie vor, die Alpen in den nächsten Ferien zu besuchen, dann haben Sie die Möglichkeit, sich hier zu entspannen und paar Runde Poker in den besten Casinos zu spielen.

Casinos in den Alpen

Für die High Roller sind die Casinos in den Alpen das absolute Highlight der Unterhaltung nach dem Skifahren. Es ist wie bitcoin casino für Schweizer für Fans von Online Slots. Und für den Rest bieten die Casinos eine unterhaltsame Möglichkeit, das Geld am letzten Abend im Urlaubsort auszugeben. Casinos in den Alpen sind oft in großen, luxuriösen Hotels untergebracht und bieten die Möglichkeit, ein Spiel an den Tischen mit einem Essen, einer Abendshow oder einer Wellnessbehandlung zu verbinden.

Casinos in Frankreich

In den Alpen befinden sich die beiden wichtigsten Casinos in Chamonix und Megeve.

Das Glücksspiel ist im Bergsteigerparadies Chamonix ein fester Bestandteil, seit britische Aristokraten den Gletscher in den 1740er Jahren auf ihrer Grand Tour entdeckten. Richtig in Schwung kam es, als Savoyen 1860 Teil Frankreichs wurde und die Eisenbahn aus Paris ankam. Das Casino ist in einem prächtigen Gebäude aus dem Jahr 1900 in der Fußgängerzone untergebracht, gegenüber der berühmten Statue von Saussure und Balmat, die auf den Mont Blanc blicken.

Die Spielautomaten akzeptieren niedrige Einsätze. Die Casinodirektion empfiehlt den Besuchern, nach dem Gewinnen großer Geldbeträge alle Einrichtungen in Casinos zu nutzen, darunter das elegante Cafe Royal, das sich im Inneren des Casinos befindet. Es gibt zahlreiche Konzerte und andere Unterhaltungsangebote.

Das lebendigste Casino der französischen Alpen, Megeve Casino, befindet sich im Zentrum von Megeve, einem Skigebiet mit alter Architektur und großartigen Bergen, die ideal für fortgeschrittene Skifahrer sind. Im Gegensatz Chamonix Casino ist es im traditionellen Holzchalet-Stil gehalten und verfügt über einen attraktiven, mit Holz ausgekleideten Spielsaal. Die Einrichtung spiegelt die wohlhabende Klientel des Ortes wider.

Das Casino Vallees bietet alles, was ein ernsthafter Glücksspieler braucht. Die kleine Stadt hatte das Glück, für die Olympischen Winterspiele 1992 in Albertville als olympisches Dorf ausgewählt zu werden, so dass eine Seilbahn gebaut wurde, die sie mit den bekannteren und höher gelegenen Skigebieten verbindet.

Casinos in der Schweiz

Seit 2000 hat die Eidgenossenschaft 21 Casinos zugelassen, was für ein so kleines Land sehr viel ist. Die Frage der Spielsucht wird jedoch sehr ernst genommen, und rund 34000 Schweizerinnen und Schweizer sind vom Zutritt zu den Casinos ausgeschlossen. Nur drei dieser Einrichtungen befinden sich in den Bergen: Davos, Crans Montana und St. Moritz.

Davos ist berühmt für internationale Konferenzen und großartige Skigebiete. Das Casino wurde für 600000 Schweizer Franken von innen komplett renoviert und die Spielmöglichkeiten verbessert. Das Casino befindet sich im Hotel Europe mit einer modernen Glasfassade. Die Anzahl der Tische wurde erhöht und zum ersten Mal wurde Texas Hold’em-Poker eingeführt. Es gibt einen speziellen Bereich, in dem das Rauchen erlaubt ist.

Crans-Montana ist ein weiteres modernes Casino, aber die Architektur ist etwas traditioneller. Es ist in der Regel das profitabelste in der Schweiz. Es verfügt über eine relativ hohe Anzahl von Spielautomaten und sechs Tischen.

Das Casino in St. Moritz verlässt im Jahr 2021 seinen exklusiven Standort im Kempinski Hotel. Das Casino ist mit nur 6 Tischen und 65 Spielautomaten nicht das größte, aber das selbsternannte Casino bietet immer noch eine ausgezeichnete und kultivierte Zeit.

Casinos in Österreich

Casinos in Österreich sind in 12 verschiedenen Zentren konzessioniert, von denen sich nur drei in den Hochalpen befinden. Sie befinden sich in Privatbesitz, aber die Konzessionen sind alle an dasselbe Unternehmen, Casinos Austria, vergeben, an dem der Staat zu 40% beteiligt ist. Dies gilt auch für Online Casinos auf besteonlinecasinosoesterreich.at.

Das eleganteste Casino Österreichs befindet sich im mondänen Kitzbühel, der Heimat der berühmtesten Weltcup-Abfahrt am Hannenkamm. Das Casino ist im wunderschönen Hotel Goldener Greif untergebracht, das 1274 im Zentrum des traditionsreichen Ortes erbaut wurde.

Das historische und attraktive Interieur verleiht dem Casino ein wirklich intimes Gefühl, das Skifahrer, die Spaß haben wollen, nicht einschüchtert, wie es bei anderen Casinos der Fall ist. 50 Prozent der Kunden sind Österreicher, gefolgt von Deutschen, Niederländern, Schweizern und Briten.

Das andere Casino, das Casino Seefeld, befindet sich im ausgezeichneten Familien-Wintersportort Seefeld mit seinem supermodernen Skiliftsystem. Aber die Eltern werden sich am Abend in das Casino schleichen. Seefeld ist auf Casino-Ski-Pakete spezialisiert. Ein Tagesskipass für die Rosshütte oder die Gschwandtkopflifte, ein Casinobesuch, ein Glas Sekt und Begrüßungsjetons sind zum Beispiel sehr günstig. Andere Pakete beinhalten Wellness-Einrichtungen und es gibt regelmäßig reine Damentage, die einen Besuch im Casino und in der Sauna kombinieren. Das Casino befindet sich auf einer Etage, die in mehrere sehr große Bereiche unterteilt ist. Der Hauptspielsaal mit einer großen, stilvollen Bar ist der Ort, an dem die Tischspiele gespielt werden. Glaswände trennen den Hauptsaal vom Pokerbereich auf der einen Seite und dem Spielautomatenbereich auf der anderen Seite. Die hohen, holzgetäfelten Decken, die eleganten Kronleuchter und die schöne Bar mit viel Glas und Holz sowie der geschmackvolle rote Teppich sorgen für ein besonders elegantes Erscheinungsbild. Es ist insgesamt ein beeindruckendes Haus.

Die Österreicher neigen dazu, Innsbruck nicht als Skigebiet zu bezeichnen, obwohl hier die Olympischen Winterspiele und die ersten Olympischen Jugend-Winterspiele stattgefunden haben. 500 Kilometer Pisten verbinden 25 umliegende Skigebiete, die alle durch einen kostenlosen Skibus miteinander verbunden sind. Für Glücksspieler hat es den Vorteil, dass es ein größeres Casino hat. Es ist unterteilt in ein klassisches und ein Jackpot-Casino mit über 200 Spielautomaten.