Chaos in Dubai – Iranische Raketen treffen Luxus-Hotel (VIDEO)

Dubai brennt – mitten in einer der reichsten Metropolen der Welt schlägt der Nahost-Konflikt mit voller Wucht ein.

Iranische Raketen und Drohnen haben am Samstag die Vereinigten Arabischen Emirate getroffen und damit eine der wohlhabendsten Metropolregionen der Welt in ein Krisengebiet verwandelt. In Dubai kam es zu mehreren Explosionen, Trümmerteile gingen auf Gebäude nieder. Besonders schwer traf es das Fairmont-Hotel auf der Palmen-Insel Palm Jumeirah, das nach einem mutmaßlichen Treffer durch eine iranische Shahed-Drohne in Brand geriet.

Die Behörden in Dubai bestätigten vier Verletzte, die in umliegende Krankenhäuser gebracht wurden. Das Feuer sei inzwischen unter Kontrolle gebracht worden. Das Verteidigungsministerium der VAE erklärte, das Land habe eine Welle iranischer Raketen und Drohnen abgefangen, wobei Trümmerteile auf Gebiete in Abu Dhabi und Dubai gefallen seien. Dabei wurde in Abu Dhabi ein Zivilist durch herabfallende Trümmerteile getötet. Das Ministerium betonte zugleich, es habe keinen bedeutenden Schaden gegeben.

Vor Ort herrschten chaotische Zustände. Eine Reporterin der Nachrichtenagentur Bloomberg schilderte die Lage auf der Plattform X mit den Worten: „Unser Gebäude in Dubai wurde gerade von Bombenexplosionen erschüttert. Was vor einigen Monaten noch wie eine ferne Möglichkeit schien, ist nun Realität geworden.“ Auch die Agentur AFP meldete Rauch und Explosionen in der Stadt.

In sozialen Netzwerken kursierende Videoaufnahmen zeigten das Fünf-Sterne-Haus in hellen Flammen. Ob das Gebäude selbst oder lediglich der unmittelbare Vorbereich getroffen wurde, blieb zunächst ungeklärt.

⇢ Raketen auf Palmeninsel – Ayatollah verschwunden



Trumps „Epic Fury“

Die Angriffe auf die VAE sind Bestandteil einer umfassenderen militärischen Eskalation im Nahen Osten. Teheran reagierte damit auf massive Luftschläge der USA und Israels gegen die iranische Hauptstadt – eine Operation, die US-Präsident Donald Trump als „Epic Fury“ bezeichnete. Trump hatte die Angriffe autorisiert und erklärte: „Seit 47 Jahren hat das iranische Regime ‚Tod Amerika‘ skandiert und einen endlosen Feldzug des Blutvergießens geführt.“ An das Islamische Revolutionsgarde-Korps richtete er ein unmissverständliches Ultimatum: „Legt eure Waffen nieder“ oder „stellt euch dem sicheren Tod“.

Auch in Dubai aufhältige deutsche Prominente bekamen die Lage unmittelbar zu spüren. TV-Moderator Dr. Johannes Wimmer sagte der Bild: „Ich habe heute acht-, neunmal gehört, wie Raketen abgefangen wurden. Eine davon direkt über mir. Zu dem Wumms, den ich jedes Mal gehört habe, passt die kleine weiße Wolke, die man anschließend am Himmel sieht, überhaupt nicht.“ Influencerin Yvonne Bar äußerte: „Wir machen uns alle Sorgen. Ich bin in Dubai, habe bisher nichts gespürt, aber es ist ein sehr beunruhigendes Gefühl.“

Rocco Pooth, Sohn von Verona und Franjo Pooth, befand sich ohne seine Eltern in der Stadt. Die Familie berichtete, die Situation sei zunächst ruhig gewesen, bevor der Hotelbrand ausbrach.

Flugverkehr kollabiert

Die Eskalation beschränkt sich nicht auf die VAE. In Bahrain wurde das Hauptquartier der 5. US-Marineflotte angegriffen, iranische Raketen zielten auf US-Militärbasen in mehreren Golfstaaten, darunter Katar und Kuwait. In Kuwait-Stadt traf eine Drohne den Internationalen Flughafen, verletzte mehrere Mitarbeiter und beschädigte Terminal 1.

Der internationale Luftverkehr in der Region brach weitgehend zusammen. Emirates stellte den gesamten Flugbetrieb von und nach Dubai ein, nachdem der Luftraum über weiten Teilen der Region gesperrt worden war. Auch Bahrain, Katar, Israel, Iran und Irak schlossen ihre Lufträume vorübergehend. Die Lufthansa strich alle Verbindungen nach Dubai für Samstag und Sonntag sowie nach Tel Aviv, Beirut und Maskat bis 7. März.

Das deutsche Auswärtige Amt reagierte mit einer deutlichen Verschärfung seiner Reisehinweise und warnt nun vor Reisen in die VAE sowie nach Israel, Libanon, Jordanien, Syrien, Irak, Iran, Bahrain, Kuwait, Oman, Saudi-Arabien, Katar und Jemen. In Israel gilt der Ausnahmezustand, Schulen sind geschlossen, die Bevölkerung aufgefordert, Schutz zu suchen.

Experten warnen, die laufenden Kampfoperationen könnten noch Tage andauern und den gesamten Nahen Osten an den Rand eines umfassenden Krieges treiben.