Christen in diesen Staaten zukünftig nicht mehr die Mehrheit (GRAFIK)

Die Anzahl an neugeborenen Kindern aus muslimischen Familien wird jene aus christlichen Familien im Jahr 2035 übersteigen. So die Ergebnisse einer Studie des Pew-Forschungszentrums.

In den vergangenen Jahren waren christliche Ehen die am geburtenstärksten im Vergleich zu anderen Religionsgemeinschaften. Daher ist auch das Christentum auch weiterhin die größte Religion der Welt.

Allerdings soll sich dies in weniger als 20 Jahren ändern. Dann wird die Anzahl an Neugeborenen aus muslimischen Familien alle anderen Religionsgruppen übersteigen. Dies ist zumindest der Studie des Pew Research Centers zu entnehmen.

Das nichtstaatliche Forschungsinstituts mit Sitz in Washington D.C. veröffentlichte auch Studien, die besagen, dass sich die Anzahl an Muslimen in Deutschland bis 2050 verdoppeln und dass in den USA der Islam die zweitgrößte Religion sein wird.

Knapp ein Drittel der Neugeborenen Muslime

Zwischen 2010 und 2015 kamen 31 Prozent der neugeborenen Babys aus muslimischen Familien, was im Vergleich zum Gesamtanteil der Muslime weltweit (24 Prozent) einen großen Anstieg darstellte.

Auch die Anzahl an Kindern aus christlichen Familien befindet sich in einem ständigen Wachstum. Im Gleichenzeitraum stammten rund 33 Prozent der Neugeborenen aus christlichen Ehen, deren Weltbevölkerungsanteil sich im Jahr 2015 auf 31 Prozent belief.

Zwischen 2030 und 2035 sollen laut Prognosen des Pew Forschungszentrums mehr muslimische (225 Millionen) als christliche Kinder (224 Millionen) das Licht der Welt erblicken. Allerdings wird das Christentum auch weiterhin die größte Religionsgemeinschaft der Welt darstellen.

Noch einmal 20 Jahre später wird sich dieser Unterschied zwischen Neugeborenen aus muslimischen (232 Millionen) und christlichen Familien (226 Millionen) noch etwas vergrößern.

Neue religiöse Mehrheit

In einigen Ländern der Welt wird sich zudem auch das Größenverhältnis der Religionsgemeinschaften in den kommenden drei Jahrzehnten verändern. So soll bis 2050 die Anzahl an mehrheitlich christlich bevölkerten Staaten von 151 auf 159 verringern.

Weniger als 50 Prozent Christen werden dann in Australien, Benin, Bosnien-Herzegowina, Frankreich, den Niederlanden, Mazedonien, Großbritannien und Neuseeland leben.

Die gesamte Statistik findet ihr auf der Homepage des Pew Research Centers.