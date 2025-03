CL Achtelfinale der Giganten: Bayern VS Leverkusen, PSG VS Liverpool

Ein Abend voller Spannung in der Champions League: Bayern gegen Leverkusen in der Allianz Arena, während Liverpool auf PSG trifft.

Am Mittwochabend erwartet die Fußballwelt mit Spannung zwei packende Begegnungen in der UEFA Champions League. Im Mittelpunkt steht das Duell zwischen dem FC Bayern München und Bayer 04 Leverkusen, das in der Allianz Arena besondere Beachtung findet. Zeitgleich messen sich der FC Liverpool und Paris Saint-Germain (PSG), ein Aufeinandertreffen, das für Dramatik sorgt.

Der Abend wird durch die Spiele zwischen Benfica Lissabon und dem FC Barcelona sowie Feyenoord Rotterdam gegen Inter Mailan abgerundet. Jedes dieser Matches verspricht seinen eigenen Reiz.

Der FC Bayern München ist entschlossen, eine lange Durststrecke gegen Bayer Leverkusen zu beenden und sich eine günstige Position für das Rückspiel zu sichern. Unterdessen hofft Benfica Lissabon darauf, die Flick-Elf herauszufordern und ebenfalls eine vielversprechende Ausgangslage zu schaffen. Für den FC Liverpool bedeutet das Kräftemessen mit PSG eine echte Bewährungsprobe, da die Pariser in bestechender Form auftreten.

Taktische Aufstellungen

Die Aufstellungen der Mannschaften sind nun bekannt: Der FC Bayern setzt auf Konrad Laimer und Alphonso Davies als Außenverteidiger, während Joshua Kimmich und Leon Goretzka im Zentrum des Mittelfelds agieren. Die Sturmspitze übernimmt Harry Kane. Bayer Leverkusen verzichtet auf einen klassischen Stürmer und schickt stattdessen Amine Adli ins Rennen. In der Abwehr verteidigen Jonathan Tah, Mario Hermoso und Piero Hincapie.

PSG vertraut offensiv auf eine dynamische Formation um Ousmane Dembélé, während Liverpool mit einem Trio aus Mohamed Salah, Luis Diaz und Diogo Jota im Angriff antritt. Bei Benfica steht Trubin im Tor, während Pavlidis den Sturm anführt, und Barcelona setzt auf bekannte Größen wie Lewandowski und Raphinha.

Komplette Aufstellungen

FC Bayern: Neuer, Laimer, Upamecano, Kim, Davies, Kimmich, Goretzka, Olise, Musiala, Coman, Kane

Bayer Leverkusen: Kovar, Tah, Hermoso, Hincapie, Mukiele, Xhaka, Palacios, Grimaldo, Frimpong, Wirtz, Adli

PSG: Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, Vitinha, Fabian Ruiz, Joao Neves, Barcola, Kvaratskhelia, Dembélé

FC Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Konate, van Dijk, Robertson, Mac Allister, Gravenberch, Szoboszlai, Salah, Diaz, Jota