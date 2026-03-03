Clintons sagen unter Eid aus: „Wussten nichts von Epstein-Verbrechen“ (VIDEO)

Eid, Kamera, Schweigen – die Clintons stehen Rede und Antwort im Epstein-Skandal. Was die Videos zeigen, sorgt für Gesprächsstoff.

Das US-Repräsentantenhaus hat die Videoaufnahmen der eidlichen Befragungen von Ex-Präsident Bill Clinton (79) und der früheren Außenministerin Hillary Clinton (78) der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Die stundenlangen Anhörungen, die in Chappaqua, New York – dem Wohnsitz des Ehepaars – stattfanden, stehen im Zeichen der parlamentarischen Aufarbeitung des Missbrauchsskandals rund um den verstorbenen Multimillionär Jeffrey Epstein (†66). Die Befragungen wurden vom House Oversight Committee durchgeführt – Hillary Clinton am 26. Februar 2026, Bill Clinton am 27. Februar 2026. Die Aufnahmen gewähren Einblick in eines der politisch heikelsten Kapitel der jüngeren amerikanischen Geschichte.

Clintons Aussagen

In den veröffentlichten Videos halten beide Clintons dem Befragungsdruck stand und vertreten eine klare Position: Von den Missbrauchsstraftaten Epsteins hätten sie nichts gewusst. Beide versicherten dies unter Eid. Dokumentiert ist allerdings, dass Bill Clinton mehrfach Epsteins Privatjet nutzte und der Millionär während Clintons Präsidentschaft das Weiße Haus besuchte. Sein Name findet sich zudem in den Ermittlungsakten – wenngleich ein solcher Eintrag für sich allein keinen Beweis für ein Fehlverhalten darstellt.

Hillary Clinton hatte im Vorfeld der Veröffentlichung in einer Mitteilung über soziale Medien festgehalten: „Ich kann mich nicht daran erinnern, Herrn Epstein jemals begegnet zu sein. Ich bin nie mit seinem Flugzeug geflogen und habe weder seine Insel noch seine Häuser oder Büros besucht.“ Während die Videoaufnahmen nun öffentlich einsehbar sind, stehen die schriftlichen Protokolle der Befragungen bislang aus.

Politischer Konflikt

Im politischen Hintergrund schwelt unterdessen ein handfester Konflikt zwischen den Lagern: Die Demokraten drängen auf eine vollständige Offenlegung sämtlicher Unterlagen, während die Republikaner zuletzt bei der Freigabe der Videoaufzeichnungen das Tempo vorgaben.