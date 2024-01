Fans rasten aus: Beliebter Balkanclub holt Desingerica nach Wien!

Der Skandalrapper Dragomir Despic, besser bekannt als Desingerica, sorgt erneut für Schlagzeilen, nachdem er zusammen mit Lule Pljugica während eines Auftritts in Montenegro für einen kontroversen Vorfall gesorgt hat. Die Künstler schlugen einem Mädchen mit einem Schuh auf den Kopf und bezeichneten dies als eine Art „Taufe“ in ihre Fangemeinde. Die daraus resultierende Kontroverse und die Verteidigung der Künstler haben eine Welle von Reaktionen und Fame ausgelöst.

Trotz der anhaltenden Kontroverse bricht Desingerica alle Rekorde in der Musikszene. Jedes seiner veröffentlichten Lieder, einschließlich des aktuellen Features mit Zera, entwickelt sich zu einem Hit. Am kommenden Freitag steht Desingerica im Club Village in Wien auf der Bühne, und die Nachfrage nach Tischreservationen ist außergewöhnlich hoch.

Fans können es kaum erwarten

Die Fans sind offenbar wild entschlossen, in die erste Reihe zu gelangen und hautnah dabei zu sein, wenn Desingerica die Bühne betritt.

Die rasante Ticketnachfrage spiegelt nicht nur die Popularität des umstrittenen Rappers wider, sondern hebt auch die Spannung und Erwartung der Fans für den bevorstehende Auftritt hervor. Die Entscheidung, Desingerica live zu erleben, hat die Musikliebhaber in Wien dazu veranlasst, sich frühzeitig ihre Plätze zu sichern und den Club Village in einen Hotspot für das anstehende Wochenende zu verwandeln.