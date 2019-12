CNN reiht Adventmarkt in Wien & Zagreb in die Liste der Weltbesten! (FOTOS)

CNN reiht Adventmarkt in Wien & Zagreb in die Liste der Weltbesten!...

Der Zagreber Weihnachtsmarkt gilt längst als Europas schönster Ort, um den Advent zu zelebrieren und auch der Wiener Rathausplatz wird jährlich von unzähligen Touristen besucht. Nun zählen beide auch laut des US-Fernsehsenders CNN zu den Besten der Welt.

Inoffiziell wussten wir längst, dass die Christkindlmärkte der kroatischen und österreichischen Hauptstadt etwas ganz Besonderes sind, doch nun haben wir auch die Bestätigung.

CNN kürte die 17 besten Weihnachtsmärkte der Welt und sowohl Wien als auch Zagreb sind darin vertreten.

Außerdem sind auch die Adventmärkte aus Strasbourg, Toronto, Prag, Florenz, Krakau, Birmingham, Kopenhagen, Berlin, Brüssel, Barcelona, Budapest, Stockholm, New York, Tallinn und Basel in der Liste zu finden.

Der Advent in Zagreb wurde seit einigen Jahren in Folge von Usern des Reiseportals European Best Destinations zum “besten Weihnachtsmarkt-Reiseziel” gekürt. Auf den Straßen rund um den Jelacic-Platz werden zahlreiche Attraktionen angeboten, darunter eine Eisbahn, Live-Eisskulpturen, Pop-up-Bars, Streetfood-Stände und Musikbühnen im Freien.

Es gibt sogar einen Bereich zum “Herumalbern”, in dem Nachtschwärmer nach Herzenslust auf der Straße tanzen, essen und trinken können. Dank der Jolly Christmas Tram können Klein und Groß in Begleitung vom Weihnachtsmann und seinen Elfen durch die Innenstadt fahren.

Nur wenige Städte sind während der Weihnachtszeit derart geschmückt wie Wien. Mehr als 20 Adventmärkte stehen den Wienern und Touristen zur Verfügung. Vor allem aber jener vor dem Rathaus gilt als Vorreiter in Sachen Weihnachtsdekoration.

Mit rund 151 Verkaufsständen, die von leckerem Weihnachtspunsch bis hin zu gschmackigen österreichischen Köstlichkeiten reichen, bietet der Markt auch eine riesige Eisbahn zum Eislaufen, Rentierfahrten für Kinder und eine klassische Krippe zum Bestaunen an.