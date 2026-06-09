35 Millionen Euro, ein bekannter Fehler und jahrelanges Schweigen – Nintendo steht in Frankreich vor den Konsequenzen.

Nintendos europäische Niederlassung muss in Frankreich eine Geldstrafe in Höhe von 35 Millionen Euro begleichen – der Grund: Fehlfunktionen bei den Controllern der ersten Switch-Generation. Die französische Wettbewerbs- und Antibetrugsbehörde DGCCRF gab bekannt, dass Nintendo of Europe den angebotenen Vergleich akzeptiert hat, um das laufende Verfahren wegen irreführender Geschäftspraktiken beizulegen.

Joy-Con-Drift

Wie die Behörde in Paris mitteilte, hatte Nintendo of Europe Verbraucherinnen und Verbraucher nicht hinreichend über Mängel an bestimmten Joy-Con-Controllern der 2017 auf den Markt gebrachten Switch informiert. Im Zentrum steht das sogenannte „Drift“-Problem, das sich unter anderem in unkontrollierten Bewegungen von Spielfiguren äußern kann.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Die DGCCRF stellte fest, dass Nintendo erst ab dem Jahr 2020 öffentlich über den Fehler kommunizierte – obwohl dem Unternehmen das Problem bereits früher bekannt gewesen war. Die verspätete und lückenhafte Information habe dazu geführt, dass Kundinnen und Kunden den Nintendo-Kundendienst nicht in Anspruch nahmen und sich stattdessen zum Kauf neuer Controller veranlasst sahen. Der französische Verbraucherverband UFC-Que Choisir gab 2020 an, innerhalb von 48 Stunden mehr als 5.000 Beschwerden von Switch-Nutzerinnen und -Nutzern zum Joy-Con-Drift-Problem gesammelt zu haben.

Keine Schuld eingestanden

Nintendo of Europe erklärte gegenüber der dpa, dass die Annahme des Vergleichs nicht als Eingeständnis einer Schuld zu verstehen sei. Seit dem vergangenen Jahr ist mit der Switch 2 die technisch weiterentwickelte Nachfolgekonsole erhältlich.

Von der ersten Switch-Generation wurden weltweit mehr als 155 Millionen Geräte in verschiedenen Ausführungen abgesetzt; die Switch 2 kommt nach Konzernangaben bislang auf knapp 20 Millionen verkaufte Einheiten.