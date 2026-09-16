Corona-Hilfen: Staat fordert fast 160 Millionen Euro zurück

Mehr als 11.700 Prüfungen und Rückforderungen in Millionenhöhe: Der Staat nimmt die während der Corona-Pandemie ausbezahlten Unternehmenshilfen weiter genau unter die Lupe.

Bei der Überprüfung von COVID-19-Förderungen hat die Finanzverwaltung bis Ende Juni 2026 Rückerstattungsansprüche in Höhe von insgesamt 158,8 Millionen Euro festgestellt. Mehr als 11.700 Prüfungsmaßnahmen wurden bislang durchgeführt, allein in den vergangenen sechs Monaten kamen rund 2.400 weitere Kontrollen hinzu.

Unternehmensverbünde im Fokus

Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf miteinander verbundenen Unternehmen. Von insgesamt 193 betroffenen Unternehmensverbünden mit rund 1.200 eigenständigen Unternehmen wurden bis Ende Juni bereits 105 überprüft. Allein bei diesen Kontrollen stellte die Finanzverwaltung ein Rückerstattungsvolumen von rund 45 Millionen Euro fest.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Hintergrund sind unter anderem die beihilfenrechtlichen Obergrenzen für Corona-Hilfen. Der Oberste Gerichtshof bestätigte im April 2026, dass bei diesen Grenzen nicht jedes Unternehmen eines Konzerns isoliert betrachtet werden kann, sondern der gesamte Unternehmensverbund maßgeblich ist. Damit wurde das bisherige Vorgehen der Finanzverwaltung bei der Prüfung entsprechender Förderungen rechtlich bestätigt.

COFAG-Abwicklung läuft weiter

Die COVID-19 Finanzierungsagentur des Bundes, kurz COFAG, wurde 2020 gegründet, um Unternehmenshilfen während der Pandemie abzuwickeln. Während ihrer operativen Tätigkeit bearbeitete sie rund 1,5 Millionen Förderanträge und zahlte rund 15,6 Milliarden Euro an COVID-19-Hilfsleistungen aus. Mit 1. August 2024 gingen die Rechte und Pflichten aus den Förderverträgen auf den Bund über. Die Liquidation wurde Ende März 2025 abgeschlossen und die Gesellschaft aus dem Firmenbuch gelöscht.

Seit 1. August 2024 ist die Finanzverwaltung für die weitere Prüfung und Rückforderung zu Unrecht bezogener COFAG-Förderungen zuständig. Von insgesamt rund 16.800 an das Finanzministerium übergebenen Prüffällen ist mittlerweile ein Großteil abgearbeitet. Werden Rückerstattungsansprüche festgestellt, können die zuständigen Finanzämter entsprechende Beträge festsetzen.

Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) verteidigte das Vorgehen: „Wer richtliniengemäß Unterstützungen erhalten hat, hat diese selbstverständlich zu Recht bezogen. Wer zu Unrecht Förderungen bekommen hat, muss mit Rückforderungen rechnen. Das ist nur gerecht.“