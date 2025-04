Crash auf B54: Teenager kämpft nach Frontal-Crash mit Laster um sein Leben

Auf der B54 bei Ilztal verlor ein Lkw-Fahrer die Kontrolle – mit dramatischen Folgen. Ein 17-jähriger Autofahrer wurde schwer verletzt, zwei Teenager-Mädchen kamen ebenfalls zu Schaden.

Ein folgenschwerer Zusammenstoß ereignete sich am Donnerstagabend auf der B54 im Gemeindegebiet von Ilztal im Bezirk Weiz. Ein 43-jähriger Lastwagenfahrer verlor gegen 19:00 Uhr die Kontrolle über sein Fahrzeug mit Anhänger und geriet ins Schleudern. In der Folge prallte der Anhänger gegen einen entgegenkommenden Wagen, der von einem erst 17-jährigen Fahrer aus der Region Weiz gesteuert wurde.

Der jugendliche Autofahrer erlitt bei der Kollision schwere Verletzungen. Ein Notarzthubschrauber brachte ihn umgehend zur weiteren Behandlung in die Kinderklinik des Landeskrankenhauses Graz. Seine beiden 16-jährigen Begleiterinnen wurden ebenfalls verletzt, das genaue Ausmaß ihrer Verletzungen konnte zunächst nicht festgestellt werden. Der Lenker des Lastwagens kam mit leichteren Blessuren davon und wurde ins LKH Weiz eingeliefert.

Schwere Fahrzeugschäden

Die Wucht des Aufpralls schleuderte den Personenwagen in den Straßengraben, während der Lastkraftwagen in ein angrenzendes Waldstück stürzte. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Bundesstraße musste im Unfallbereich bis 20:35 Uhr vollständig gesperrt werden, der Verkehr wurde über eine Ausweichroute umgeleitet.

Die aufwendigen Bergungsarbeiten zogen sich bis in die späten Abendstunden hin.

Warum der Lkw-Fahrer ursprünglich die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, ist Gegenstand laufender Ermittlungen. Laut Statistik der Landespolizeidirektion Steiermark wurden im Jahr 2023 insgesamt 346 Verkehrsunfälle mit Personenschaden unter Beteiligung von Lkw verzeichnet. Übermüdung und technische Defekte zählen dabei zu den häufigsten Unfallursachen.

L17-Führerschein

Der 17-jährige Autofahrer war vermutlich im Rahmen der L17-Ausbildung unterwegs, die es Jugendlichen in Österreich erlaubt, bereits vor dem 18. Lebensjahr einen Pkw zu lenken. Diese Ausbildungsform setzt allerdings eine begleitende Ausbildung mit mindestens 3.000 gefahrenen Kilometern und regelmäßige Fahrsicherheitstrainings voraus. Ob sich zum Unfallzeitpunkt eine Begleitperson im Fahrzeug befand, ist aus den bisherigen Ermittlungen nicht bekannt.

