Croatia Airlines überrascht mit neuen Direktflügen

Dubrovnik rückt näher: Eine neue Direktverbindung ab Stuttgart macht die kroatische Küstenperle ab Frühjahr 2026 erreichbarer denn je.

Croatia Airlines hat diese Woche in Stuttgart eine neue Direktverbindung zwischen Dubrovnik und der baden-württembergischen Landeshauptstadt vorgestellt. Im Rahmen einer Präsentation vor Tourismusvertretern aus Dubrovnik und der umliegenden Region wurde die Route offiziell angekündigt – sie verbindet die südkroatische Küstenstadt erstmals durch regelmäßige Direktflüge mit Stuttgart. Der Betrieb ist im Sommerflugplan der Airline verankert: Ab dem 4. Mai 2026 werden montags und freitags Verbindungen angeboten, der letzte Flug der Saison ist für den 23. Oktober 2026 geplant.

Tickets für die neue Strecke sind ab 129 Euro buchbar und über die Website der Fluggesellschaft erhältlich. Auch der kroatische Generalkonsul Ivan Sablic nahm an der Auftaktveranstaltung in Stuttgart teil – ein Signal dafür, dass die Verbindung über den reinen Reiseverkehr hinaus Relevanz besitzt und auch auf eine Vertiefung der wirtschaftlichen Beziehungen zwischen beiden Regionen abzielt.

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Strategische Dimension

Für Dubrovnik, das als bekanntestes Touristenziel Kroatiens gilt, bedeutet die neue Route einen weiteren Schritt in der Erschließung des deutschen Marktes – eines der bedeutendsten Herkunftsmärkte für den kroatischen Tourismus. Marija Pavic, Vertriebsleiterin von Croatia Airlines, betonte bei der Präsentation die strategische Dimension der Verbindung. „Deutschland zählt seit jeher zu den wichtigsten Märkten für den kroatischen Tourismus“, sagte Pavic. „Wir sind überzeugt, dass diese neue Verbindung das Reisen nach Dubrovnik und in die gesamte Gespanschaft Dubrovnik-Neretva (kroatische Verwaltungseinheit) für Passagiere aus Baden-Württemberg einfacher und schneller machen wird.“

Erweitertes Streckennetz

Neben dem touristischen Nutzen kommt die Route auch jenen Kroaten zugute, die im Großraum Stuttgart leben und arbeiten – für sie entsteht damit eine direktere Verbindung in die Heimat. Croatia Airlines fliegt Dubrovnik bereits von München und Frankfurt an; Stuttgart ergänzt dieses Netz um einen weiteren bedeutenden deutschen Standort. Das internationale Streckennetz ab Dubrovnik umfasst darüber hinaus Ziele wie Athen, Paris, Prag, Rom und Zürich sowie Inlandsverbindungen nach Osijek und Zagreb.

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