Dachte es wäre lustig“: Vater richtet Laubbläser auf Gesicht – Baby stirbt

Ein Säugling stirbt, ein Vater schweigt – und seine widersprüchlichen Aussagen führen zu einer schwereren Anklage.

Ein mutmaßlicher Fall schwerster Kindesmisshandlung hält die Justiz im US-Bundesstaat Florida in Atem. Dem 38-jährigen James Westervelt wird vorgeworfen, seinen sechs Monate alten Sohn getötet zu haben – das Kind erlag im August 2024 den Folgen schwerer Kopfverletzungen. Gegen den Mann wurde nun Anklage wegen Mordes ersten Grades erhoben.

Zum Zeitpunkt der Anklageerhebung befand sich Westervelt bereits in Untersuchungshaft – wegen des Verdachts auf Kindesmisshandlung. Den Ermittlern zufolge soll er einen Laubbläser auf seinen damals erst wenige Wochen alten Sohn gerichtet haben. Eine Videoaufnahme soll belegen, dass das Baby durch den heftigen Luftstrom in akute Atemnot geriet.

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Bei seiner Einvernahme soll Westervelt angegeben haben, den Laubbläser eingesetzt zu haben, weil er das für „lustig“ gehalten habe. Nach Erkenntnissen der Ermittler ereignete sich dieser Vorfall noch vor den Verletzungen, die schließlich zum Tod des Kindes führten.

Tödliches Schädel-Trauma

Im Sommer 2024 rückten Einsatzkräfte zum Wohnhaus der Familie in Ocala/Florida aus, nachdem das Baby nicht mehr auf Ansprache reagiert hatte. Das Kind wurde umgehend in ein Krankenhaus eingeliefert und an lebenserhaltende Geräte angeschlossen, verstarb jedoch wenige Tage später. Als Todesursache stellten Ärzte ein schweres stumpfes Schädel-Hirn-Trauma fest. Lokalen Medienberichten zufolge sollen die Verletzungen durch gewaltsames Schütteln beziehungsweise heftiges Auf-und-ab-Bewegen des Säuglings entstanden sein.

Nach seiner Inhaftierung wegen Kindesmisshandlung wurde Westervelt erneut befragt. Dabei soll er Angaben gemacht haben, die seinen ursprünglichen Aussagen widersprachen. Diese neuen Erkenntnisse wurden gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft ausgewertet und mündeten schließlich in der Mordanklage.

Neue Anklageschrift

Ursprünglich war gegen den 38-Jährigen wegen Mordes zweiten Grades ohne nachgewiesenen Vorsatz ermittelt worden. Diese Anklage wurde jedoch fallen gelassen. Am 30. Juli 2026 brachten die Staatsanwälte eine neue Anklageschrift ein – diesmal wegen vorsätzlichen Mordes ersten Grades. Die Anklage beruht auf einer Entscheidung einer Grand Jury im Bezirk Marion County.

Westervelt sitzt weiterhin in Haft. Der nächste Gerichtstermin im Mordverfahren ist für September angesetzt.