Zwei Zusammenbrüche, ein Defibrillator und ein Fußballer, der sich erneut zurückmeldet. Christian Eriksen bricht sein Schweigen.

Erleichterung nach dem Schock: Christian Eriksen hat sich erstmals öffentlich zu seinem Zusammenbruch geäußert – und gibt Entwarnung. „Ich möchte alle wissen lassen, dass es mir gut geht und dass ich zu Hause bei meiner Familie bin“, schrieb der dänische Nationalspieler auf Instagram. Der 34-Jährige richtete seinen Dank an die Mitspieler auf dem Platz sowie an das medizinische Team und die behandelnden Ärzte.

„Dank ihrer Fachkenntnis hat mein Defibrillator genau das getan, wofür er entwickelt wurde: mich zu schützen, als ich ihn gebraucht habe. Im Moment konzentriere ich mich darauf, mich zu erholen, Zeit mit meiner Familie zu verbringen, Urlaub zu machen und mit meinen Kindern Fußball zu spielen„, schrieb Eriksen.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Andere Situation als 2021

Zugleich betonte der Mittelfeldspieler, dass es sich um „eine andere Situation als das, was 2021 passiert ist“ gehandelt habe. Der Vergleich liegt nahe: Fast auf den Tag genau vor fünf Jahren, am 12. Juni 2021, erlitt Eriksen beim EM-Gruppenspiel gegen Finnland in Kopenhagen einen Herzstillstand – und musste auf dem Rasen wiederbelebt werden. In der Folge erhielt der Rekordnationalspieler einen Defibrillator implantiert; die Ärzte gaben ihm schließlich grünes Licht für eine Fortsetzung seiner Profikarriere.

Zusammenbruch in Odense

Der Vorfall, der nun erneut die Welt aufschreckte, ereignete sich am Sonntag beim Länderspiel gegen die Ukraine in Odense. In der 65. Minute brach Eriksen auf dem Spielfeld zusammen, die Partie wurde daraufhin abgebrochen. In Dänemark löste der Vorfall tiefe Bestürzung aus – bis in die höchsten politischen Kreise: Ministerpräsidentin Mette Frederiksen meldete sich öffentlich zu Wort.

Auch aus Wolfsburg kam Zuspruch: Dieter Hecking, inzwischen Geschäftsführer Sport beim VfL Wolfsburg, sicherte Eriksen seine Unterstützung zu.