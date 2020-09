Damit’s läuft: H.C. Strache schützt sich mit Urin vor Attentaten

Heinz-Christian Strache soll sich laut der Aussage seines Ex-Sicherheitschefs mit Urin-Anhängern vor Anschlägen schützen.

Mehr als ein Dutzend Mal wurde Heinz-Christian Straches ehemaliger Leibwächter mittlerweile von der Kripo einvernommen. Er gilt als wichtigste Auskunftsperson der Ermittler, um dem ehemaligen FPÖ-Chef unrechtmäßigen Umgang mit Steuergeld anlasten zu können. Strache soll ja über Jahre private Ausgaben (Luxusurlaube, Partys in der Villa in Klosterneuburg, Designerkleidung) über fingierte Essensrechnungen gegenverrechnet haben. Es gilt die Unschuldsvermutung. Doch jetzt rückt ein interessantes Detail in den Fokus der öffentlichen Aufmerksamkeit: Straches Urin.

Geweihte Metallplatte in Unterhose

Neben all den mutmaßlichen Bereicherungsaktionen, die Strache vehement bestreitet, finden sich auch allerlei heitere Passagen in dem Akt, der erahnen lässt, wie Strache als Mensch tickt. Der Politiker schien auf die Dienste einer Numerologin (Person, die einzelnen Zahlen oder Zahlenkombinationen eine gewisse Bedeutung zuschreibt) zu vertrauen:

„Die Wahrsagerin in Sieghartskirchen kostete immer 200 Euro, welche ich oft bar ausgelegt habe. Ihr Name war – soweit ich mich erinnern kann – Tina. Es gibt sogar eine geweihte Metallplatte, welche immer in seiner Unterhose steckte.“, so Straches vormaliger Leibwächter.

„Eigenurin-Anhänger und eiförmige Schale“

Die Numerologin lieferte offenbar auch (wertvollen?) Input bei der Bewachung des Politikers: „Unter anderem sagte die Wahrsagerin einmal, dass bei einem Aufenthalt im Defereggental [Anm. Osttirol] die Gefahr eines Attentats bestehen würde.“

Als Konsequenz darauf, war ab dann „im Skiurlaub immer auch Sicherheitspersonal anwesend“, so der Bodyguard. „Es wurde von Herrn Strache auch ein Anhänger mit Eigenurin getragen.“

Auch in Bezug auf seine Unterwäsche habe Strache laut dem Ex-Leibwächter Ratschläge von der Numerologin strengstens befolgt: „Weiters gab es eine eiförmige Messingschale, welche von der Numerologin oder dem Schamanen Georg aus dem Südburgenland geweiht war und die er als Glücksbringer – zum Beispiel bei Reden – in der Unterhose trug.“

Ex-Freundin: Fauler Zauber

Im Akt ist vermerkt, dass Straches Ex-Partnerin Andrea ihm weiteren Kontakt zu der Dame verboten hatte. Doch freilich hielt sich Strache nicht daran und erfand Termine zur Tarnung, die er im Kalender vermerken ließ, wenn er wieder einmal in NÖ bei seiner Numerologin zu Besuch war.

Nun steht für den Politiker ein weiterer wichtiger Termin vor der Tür: Die Wien-Wahl am 11. Oktober. Derzeit sieht es für H.C. allerdings nicht so rosig aus, waren doch die letzten Umfragen für den Spitzenkandidaten der Liste H.C. Strache ein Desaster. Aber vielleicht können ja auch hier die Eigenurin-Anhänger Abhilfe schaffen…