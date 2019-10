Das ist der unfassbare Grund für den brutalen Familienmord in NÖ!

Samet A., der am Sonntag in Kottingbrunn im Bezirk Baden seine ganze Familie ausgelöscht haben soll, erklärte in einer Einvernahme, warum er neben seiner Ehefrau auch noch seine zwei kleinen Kinder tötete.

Wie es in Berichten von ÖSTERREICH.at heißt, seien Beziehungsprobleme der Auslöser für den brutalen Mord von Samet A. (31) an seiner 29-jährigen Ehefrau Tugba gewesen. Seine zwei Jahre alte Tochter habe er außerdem erstochen und seinen 11 Monate alten Sohn erstickt, weil er nicht wollte, dass die Kinder nach dem Tod ihrer Mutter im Heim aufwachsen.

Sowohl die 29-Jährige Ehefrau als auch die zweijährige Tochter sollen durch die Messerstiche des Austro-Türken derart schwer verletzt worden sein, dass sie verstarben. Das elf Monate alte Baby der Familie schwebte bis Montagmorgen noch in Lebensgefahr, woraufhin auch der Junge seinen Verletzungen erlag.

Im Zuge eines Familienstreits, der sich von Samstag bis Sonntag gezogen haben soll, seien dem vermeintlichen Täter zufolge sowohl er als auch seine Ehefrau handgreiflich geworden. Daraufhin habe der 31-Jährige zum Messer gegriffen und zugestochen.

Als die Ermittler wissen wollten, aus welchem Grund er auch seine beiden Kinder ermordete, erklärte er, dass er verhindern wollte, dass diese im Heim aufwachsen.

Es gilt die Unschuldsvermutung.