„Das ist Kinderpornografie“: Balenciaga schockt mit Werbung

Zuvor in dieser Woche hatte die Modemarke Balenciaga mit ihrer aktuellen Kampagne, in der Kinder mit Plüschbären gezeigt werden, für heftige Reaktionen gesorgt. Die Kinderfotos brachten den Obersten Gerichtshof auf die Bühne, der die Kinderfotos als „beunruhigend“ bezeichnete und sie als Kinderpornografie einstufte.

Der Shitstorm in den sozialen Netzwerken gegen Balenciagas Kampagne ließ nicht lange auf sich warten. Jemand fand sogar heraus, dass die Werbekampagne vom National Geographic Star-Fotografen Gabriele Galimberti fotografiert wurde, der für sein Projekt “Kinder und Spielzeug” bekannt ist.

Die Gesichter der Kampagne waren Kinder, die in Balenciaga-Outfits posieren und Taschen aus der Frühjahrs- und Sommerkollektion 2023, die wie Teddybären aussehen, in den Händen halten. Das Problem: Die Teddybären tragen Sado-Maso-Kleidung. Die Fotos beunruhigten zahlreiche User in den sozialen Netzwerken, die der Kampagne eine Sexualisierung von Kindern vorwarfen. Das französische Modelabel im Eigentum der Kering Group veröffentlichte deshalb eine Entschuldigung in den sozialen Netzwerken.

„Wir entschuldigen uns für die Beleidigungen, die unsere Werbekampagne zahlreichen Menschen zugefügt hat. Unsere Taschen in der Form von Teddybären hätten niemals in die Hände von Kindern in dieser Werbekampagne gelangen sollen“, heißt es.

Daraufhin fragten zahlreiche User in den Kommentaren, wann die Modemarke vorhabe, Verantwortung für das bereits Geschehene zu übernehmen.

Wer sich die Mühe machte, genauer hinzusehen, konnte nämlich erkennen, dass auf den Bildern auch Dokumente zu sehen sind, bei denen es sich u.a. um ein Urteil des US-amerikanischen Obersten Gerichts handelt. In dem betreffenden Fall wurde ein Bundesgesetz, das die Verbreitung und Förderung von Kinderpornographie verbietet und unter Strafe stellt, bestätigt.

Allem Anschein nach hatte das Dokument bei Balenciaga niemand bemerkt gehabt. Die Kommentare der User sorgten für Überraschung, so dass nur zwei Stunden nach der ersten Entschuldigung eine zweite folgte, in der sich die Modemarke wegen der beunruhigenden Dokumente entschuldigt und jegliche Form von Kindesmissbrauch verurteilt.

Auf den Skandal folgte eine öffentliche Entschuldigung der Modemarke auf deren Instagram-Profil. alle nötigen Maßnahmen würden ergriffen werden, um diesen Vorfall zu untersuchen und die Verantwortlichen zu sanktionieren, da Balenciaga eine Marke sei, die „den Missbrauch von Kindern jeglicher Art aufs Schärfste verurteilt“.

Balenciagas Creative Director Demna war wegen seiner irrwitzigen und wahnsinnig teuren Kreationen wie die Müllbeutel-Handtaschen, oder diese Teddybär-Handtaschen, bereits häufig Zielscheibe für öffentliche Kritik, aber dies ist sein erster Skandal solcher Ausmaße.