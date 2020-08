Das richtige Verhalten bei Stau-Chaos und Vollsperrungen

Immer wieder gibt es zu Ferienbeginn in Europa große Staus. Vor allem die Autobahnen in Deutschland und Österreich in Richtung Süden und den Balkan sind beliebte Routen, die regelmäßig von Staus, Vollsperrungen und Verkehrschaos heimgesucht werden. Die Autobahnen A10 und A11 in Richtung Slowenien sind bekannt für ihre Mega-Staus und das stundenlange Ausharren der Menschen auf der Autobahn.

Blockabfertigung, genaue Kontrolle von Reisepässen und Unfälle sind die meisten Ursachen für lange Staus an den Grenzen und für Wartezeiten vor langen Tunneldurchfahrten, wie zum Beispiel der Tauernautobahn oder dem Karawanken-Tunnel. Staus mit 18 Kilometer Länge und mehr sind hier keine Seltenheit.

Das richtige Verhalten in Stausituationen

Ein Stau ist nervig, selbst wenn es kein kompletter Stillstand ist, sondern nur zähflüssiger Verkehr. Jeder Autofahrer möchte natürlich so schnell und sicher wie möglich an sein Ziel kommen. Sollten Sie in eine Stau-Situation geraten, gilt für alle Länder in Europa, dass eine Rettungsgasse zu bilden ist. So können bei Unfällen die Rettungswagen und Polizei schnell an den Unfallort vorrücken.

Gleichzeitig gilt auch, dass Sie ruhig bleiben und Ihre Nerven behalten. Vermeiden Sie unnötige Überholmanöver, ständigen Spurwechsel oder gar das Aussteigen bei kurzem Stillstand im Stau. Diese Verhaltensweisen können zu weiteren Unfällen und Verzögerungen führen, da die Fahrer um Sie herum darauf reagieren und weitere Reaktionen verursachen.

Bei einer Vollsperrung oder Blockabfertigung bleibt die Regelung der Rettungsgasse. Sie können den Motor ausmachen, das Auto verlassen und sich die Beine vertreten. Vermeiden Sie es allerdings sich weiter vom Auto zu entfernen oder sich auf die andere Straßenseite zu begeben. Bleiben Sie in der Nähe des Autos und versuchen Sie so viele Informationen wie möglich über Ihre Verkehrslage zu bekommen.

Lange Wartezeiten sinnvoll überbrücken

Am besten schalten Sie schon bei zähflüssigem Verkehr das Radio ein und verfolgen aufmerksam den Verkehrsbericht. So erfahren Sie wichtige Informationen und haben eine Beschäftigung, während Sie das Auto langsam vorwärts steuern. Musik und Hörspiele eignen sich vor allem bei längeren Stauzeiten.

Personen, die hinten im Auto sitzen, können sich mit weiterem Entertainment Möglichkeiten die Langeweile vertreiben. Spiele, Filme oder ein Besuch im Online Casino Mr Green lassen die Zeit schnell vergehen. Sobald das Auto langsam fährt oder gar steht, greifen einige Mitfahrer gerne wieder zum Buch und lesen, was oft bei der Fahrt wegen Übelkeit oder Schwindel für einige Beifahrer nicht möglich ist.

Wer ein bisschen mehr Platz im Auto und vielleicht Kinder dabei hat, kann auf die Fahrt Kartenspiele, etwas zum Malen oder kleine Brettspiele mitnehmen. Es ist ratsam immer genug zu trinken und eine kleine Brotzeit mitzunehmen.

Die Fahrt in den Urlaub richtig planen

Doch nicht nur Essen und Trinken sollten Sie vor Reiseantritt vorbereiten, sondern am besten haben Sie folgende Punkte vor Fahrtantritt bedacht:

● Beschäftigungen für Kinder und andere Personen im Auto

● Verpflegung für Tiere, wenn welche mitfahren

● Batterien und Ladegeräte für alle technischen Geräte

● Wichtige Telefonnummern

● Erste Hilfe und Notfallutensilien

● Informationen über Reisebestimmungen

● Alternativen zur Reiseroute, um bei Stau ausweichen zu können

● Radio einschalten und Verkehrsmeldungen hören

● Dauer der normalen Fahrzeit, sowie Pausenplanung vor Stauzonen

● Maut und andere Fahrtkosten

Je nach Strecke, Zeit und Grenzüberquerungen verändern sich die einzelnen Punkte. Analysieren Sie vorher Ihre Reiseroute, Mitfahrer und mögliche Risiken und Ereignisse, die auf der Fahrt eintreten können. Staus und Verzögerungen sind nur ein kleiner Teil dessen, was auf einer Reise passieren kann. So sollten Sie vorher herausfinden, ob Sie eine Strecke fahren, die zum Beispiel bekannt für Staus oder Unfälle ist und ob Sie diese im schlimmsten Fall umfahren können. Es ist immer gut, sich vorher ein bisschen besser vorzubereiten, als dann überrascht zu werden.