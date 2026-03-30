Datenschutz vs. Kinderschutz: Missbrauchstäter feiern EU-Gesetzeslücke

Eine EU-Schutzregel läuft ab – und hinterlässt eine Lücke, die Kinder im Netz schutzlos zurücklässt.

Am 3. April läuft eine EU-Regelung aus, die Internetanbietern erlaubt, Online-Plattformen auf Darstellungen des sexuellen Missbrauchs von Kindern zu überwachen. In den vergangenen Jahren hat diese Regelung Tausende Fälle aufgedeckt und zur strafrechtlichen Verfolgung der Täter beigetragen. Weil sich das EU-Parlament politisch nicht auf eine Nachfolgeregelung einigen konnte, entsteht nun eine erhebliche Gesetzeslücke.

Dabei war die auslaufende Regelung von Anfang an nur als Übergangslösung konzipiert – mit deutlichen Einschränkungen. Kontrolliert werden durfte ausschließlich unverschlüsselte Kommunikation in Online-Foren, und auch das nur bei konkretem Verdacht. Eine umfassendere Dauerlösung wird zwar seit fünf Jahren diskutiert, blieb bislang aber ohne Ergebnis.

Schutz vs. Überwachung

Im Kern stehen sich dabei zwei grundlegend verschiedene Positionen gegenüber. Datenschützerinnen und Datenschützer warnen vor einer anlasslosen Massenüberwachung digitaler Kommunikation, während Kinderschutzorganisationen und deren politische Verbündete das Internet als weitgehend unkontrollierten Raum für Missbrauch sehen, der stärker reguliert werden müsse. Die Grünen-Abgeordnete Lena Schilling äußert sich zur umstrittenen Überwachungstechnologie klar ablehnend: „Durch diese Art von Massenüberwachung werden keine Kinder geschützt.“

Die parlamentarischen Debatten hatten zuletzt immer groteskere Züge angenommen. Das endgültige Scheitern einer Einigung löste in mehreren politischen Lagern offene Bestürzung aus. SPÖ-Abgeordneter Hannes Heide stellt die Frage, die viele Eltern beschäftigen dürfte: „Wie erklären wir Eltern, dass wir jetzt keine Kontrolle mehr haben?“ CDU-Politikerin Lena Düpont, deren eigener Regelungsvorschlag im Parlament keine Mehrheit fand, signalisiert Gesprächsbereitschaft, zieht aber eine klare Grenze: „Aber es kann nicht so weit kommen, dass der Datenschutz am Ende zum Täterschutz wird.“

Druck auf Brüssel

Die nun entstandene Lücke im Rechtsrahmen erhöht den Druck auf Brüssel, endlich eine tragfähige Dauerlösung zu finden. Zypern, das derzeit den Vorsitz im EU-Rat innehat, peilt eine Einigung noch vor dem Sommer an. Beobachter zeigen sich jedoch skeptisch, ob die tief verwurzelten Gegensätze in absehbarer Zeit überbrückt werden können – zumal die angestrebte Dauerlösung eine deutlich weiterreichende Überwachung vorsieht, als das bisherige Provisorium es erlaubte.

Wie eine solche Regelung mit den Anforderungen des Datenschutzes vereinbar sein soll, bleibt vorerst offen.