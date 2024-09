David Bilbija: Appell an alle Bürgerinnen und Bürger – unabhängig von Herkunft, Religion oder Hautfarbe!

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, ich möchte euch heute eindringlich dazu aufrufen, euch an den kommenden Wahlen zu beteiligen.

Unabhängig davon, welche Partei ihr wählt – das Wichtigste ist, dass ihr eure Stimme abgebt! Eure Teilnahme ist ein essenzieller Bestandteil unserer Demokratie und Ausdruck eurer Mitbestimmung in einer Gesellschaft, die von Vielfalt und unterschiedlichen Perspektiven lebt.

Jede Stimme zählt, und jede Wahl bietet die Möglichkeit, eure Anliegen und Wünsche sichtbar zu machen. Ihr, die ihr als Migrantinnen und Migranten wertvolle Erfahrungen und Perspektiven in unsere Gesellschaft einbringt, habt die Chance, aktiv an der Gestaltung unserer Zukunft teilzuhaben. Mit eurer Stimme zeigt ihr, dass ihr für eure Rechte und Überzeugungen einsteht.

FOTO: David Bilbija

Es spielt keine Rolle, ob ihr euch für eine bestimmte Partei entscheidet oder eine andere politische Richtung unterstützt – was zählt, ist die aktive Teilnahme am demokratischen Prozess. Nur durch eure Stimme könnt ihr Einfluss auf die Themen nehmen, die euch am Herzen liegen, sei es Bildung, Integration, soziale Gerechtigkeit oder Chancengleichheit.

Lasst uns gemeinsam dafür sorgen, dass die Vielfalt unserer Stimmen gehört wird! Geht wählen, informiert euch über die Kandidierenden und ihre Programme, und diskutiert mit anderen. Euer Engagement ist der Schlüssel zu einer lebendigen und gerechten Demokratie.

Euer Einsatz ist wichtig, und eure Stimme hat Gewicht. Nutzt euer Wahlrecht und gestaltet die Zukunft mit!

Natürlich würde ich mich freuen, wenn ihr mir euer Vertrauen schenkt. Wenn ihr in Niederösterreich zu Hause seid, könnt ihr mir am 29. September eure Vorzugsstimme geben, indem ihr die Nummer 67 oder meinen Namen und Nachnamen in die Spalte „Vorzugsstimme Landeswahlkreis“ eintragt.