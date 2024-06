David Bilbija (SPÖ) auf dem Weg ins Parlament!

Auf dem Multi-Kulti-Fest, das in Leobersdorf vom Kultur- und Kunstverein „Mladost“ organisiert wurde, startete David Bilbija offiziell seine Wahlkampagne unter den mehreren Hundert Bürgern Niederösterreichs.

Auf dem Multi-Kulti-Fest stellten sich Gruppen von Serben, Österreichern, Bosniaken, Ungarn, Kroaten, Chinesen und vielen anderen mit traditionellem Tanz und Gesang vor. In der fröhlichen und freundlichen Atmosphäre, die diese traditionelle Veranstaltung ausstrahlt, präsentierte sich auch David Bilbija, Kandidat der Sozialdemokratischen Partei Österreichs (SPÖ) bei den Wahlen zum Nationalrat. Die Wahlen sind für den 29. September angesetzt, und David steht auf der Liste Niederösterreichs. Wie er betonte, ist das für ihn eine große Ehre, aber auch eine Verpflichtung.

Multikulturelle Vielfalt als Spiegelbild Österreichs

„Dieses Multi-Kulti-Fest spiegelt mit seinem Namen und Ziel genau das wider, was Österreich ausmacht. Die Vielfalt der Kulturen und Sprachen, die wir aus unseren Herkunftsländern mitgebracht haben, hat dieses Land bereichert, das wir unser eigen nennen und als unser Zuhause empfinden, weil hier schon seit mehreren Generationen unsere Kinder geboren werden, aufwachsen und zur Schule gehen. Ich bin auch einer von denen, die in Österreich geboren wurden. Hier habe ich meine ersten Schritte gemacht und bin erwachsen geworden.“, eröffnet Bilbija seine Rede.

„Genauso wie ihr alle habe ich mich durch Sprache und Kultur integriert, die Werte dieser Gesellschaft angenommen und bin ein gleichberechtigtes Mitglied geworden. Natürlich bringt das auch die Möglichkeit mit sich, sich durch politisches Engagement für ein noch besseres Leben und Arbeiten in Österreich einzusetzen, zugunsten von uns allen, unabhängig von unserer Herkunft. Die Sozialdemokratische Partei Österreichs, deren stolzes Mitglied ich bin, setzt sich seit ihrer Gründung für die Rechte der Arbeiter und aller Menschen in diesem Land ein“, betonte David Bilbija in seiner Ansprache.

Er hob auch hervor, dass das Wahlrecht eine Bürgerpflicht darstellt, da die Teilnahme an den Wahlen die Bereitschaft zeigt, aktiv am politischen Leben Österreichs teilzunehmen. Er fügte hinzu, dass es viel gibt, was zum Besseren verändert werden muss, und dass dies nur möglich ist, wenn gemeinsame Ziele und Wege gefunden werden, diese zu erreichen.

Ein stolzer Vertreter der SPÖ

„Durch die Teilnahme an den Wahlen und die Stimmabgabe für die Partei, die am meisten unsere, die der Arbeiter und Sozialen, ist, wählen wir eine bessere Zukunft. Ich glaube, ihr stimmt mir zu, dass die Sozialdemokratische Partei Österreichs dabei führend ist. Ich informiere euch stolz darüber, dass ich auf der Liste dieser Partei für die Parlamentswahlen stehe. Gleichzeitig bin ich der erste Serbe in der Geschichte, der als Kandidat für den Nationalrat aus Niederösterreich kommt, und heute beginne ich meine Wahlkampagne unter euch. Ich bin hier, um euch aufzurufen, euer Recht, aber auch eure Pflicht wahrzunehmen und zu wählen, um positive Veränderungen für ein besseres Leben eurer Kinder und euch selbst zu beeinflussen.

FOTO: KOSMO

Besonders wende ich mich an alle von euch, die ich unsere nenne, egal aus welchem Teil des Balkans ihr kommt, denn wir sind unsere, weil es viel mehr gibt, was uns verbindet, als was uns trennt. Lasst nicht zu, dass unsere BKS-Gemeinschaft im Wahlprozess und später in den Ergebnissen als statistischer Fehler behandelt wird! Daher rufe ich euch freundschaftlich auf, mir euer Vertrauen zu schenken und mir bei den bevorstehenden Wahlen eure Stimme zu geben, und ich werde wissen, wie ich genau eure Stimme im Nationalrat sein kann und unsere Gemeinschaft in Österreich viel sichtbarer machen kann“, sagte Bilbija.

Die Reaktionen der Anwesenden waren positiv, denn wie viele betonten, ist es höchste Zeit, dass sich junge Menschen aus der BKS-Gemeinschaft aktiv in die politischen Strömungen einbringen.