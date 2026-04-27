Defizite vor Schulstart: AHS-Gewerkschaft fordert mehr Frühförderung

62 Prozent statt 33 Prozent – Österreichs Kinder starten mit einem massiven Rückstand ins Schulleben.

Herbert Weiß, Gewerkschaftsvertreter der AHS-Lehrerinnen und -Lehrer (FCG), richtet einen klaren Appell an die Bildungspolitik: Die frühkindliche Förderung müsse endlich in den Mittelpunkt rücken. Österreich sei in diesem Bereich schlecht aufgestellt – sowohl was die vergleichsweise niedrigen staatlichen Ausgaben betrifft als auch die Bildungsergebnisse der Kinder. „Momentan beschäftigt man sich mit Dingen, wo es eigentlich keine Probleme gibt – Stichwort KI statt Latein. Und dort, wo man wirklich hinschauen sollte, tut man zu wenig.“

Dass in der frühkindlichen Bildung in Österreich Handlungsbedarf besteht, belegen Studienergebnisse – insbesondere mit Blick auf grundlegende Lesefähigkeiten. Als zentrales Indiz nennt die AHS-Gewerkschaft die PIRLS-Volksschul-Lesestudie aus dem Jahr 2021: Laut Elternbefragung kamen im internationalen Durchschnitt rund ein Drittel der Kinder ohne grundlegende Lesefähigkeiten in die Schule – also ohne Buchstabenkenntnisse, ohne die Fähigkeit, einfache Wörter zu schreiben oder zu lesen. In Österreich lag dieser Anteil bei 62 Prozent.

Passend dazu gaben 80 Prozent der heimischen Volksschulleitungen an, dass an ihrem Standort weniger als ein Viertel der Schulanfängerinnen und Schulanfänger über solche Grundkenntnisse verfügte. International lag dieser Wert im Schnitt bei 33 Prozent.

Kindergarten unter Druck

Weiß betonte ausdrücklich, dass es ihm nicht darum gehe, dass Kinder bei Schuleintritt bereits lesen und rechnen können. Allerdings häuften sich Berichte, dass Kinder selbst elementarste Fähigkeiten nicht mitbrächten – weder einen Stift halten noch eine Schere benutzen oder einer anderen Person drei Minuten lang zuhören. Viele Eltern förderten ihre Kinder aktiv, etwa durch Vorlesen – doch das gelte eben nicht für alle.

„Da müsste der Kindergarten einspringen können“, forderte Weiß. Tatsächlich fehle den pädagogischen Fachkräften dafür jedoch die Grundlage: Personalmangel, mangelnde Unterstützung und zu große Gruppen machten eine intensivere Förderung kaum möglich. Den Einrichtungen sei ihre Schlüsselrolle für die Bildungsbiografien der Kinder durchaus bewusst, betonte Weiß. „Sie würden die Kinder gerne mehr fördern, haben aber nicht die Zeit dafür.“

In der Politik sei dieser Stellenwert des Kindergartens als erster Bildungseinrichtung offenbar noch nicht angekommen, kritisierte Weiß. Dass in dem Bereich wenig vorangeht, könnte auch mit den unübersichtlichen Zuständigkeiten zusammenhängen: Die Rahmenbedingungen für Kindergärten legen die Bundesländer fest, Erhalter sind die Gemeinden, und lediglich die Ausbildung der Pädagoginnen und Pädagogen fällt in den Zuständigkeitsbereich des Bundes. Im Rahmen der sogenannten „Reformpartnerschaft“ wird derzeit zumindest über einheitliche Mindeststandards verhandelt – etwa zu Berufsbild und Betreuungsqualität.

Elternverantwortung stärken

Neben den Bildungseinrichtungen müsse aus Sicht von Weiß auch die Elternebene stärker in den Blick genommen werden. Eltern müssten für ihre Verantwortung bei der Erziehung und sprachlichen Förderung ihrer Kinder sensibilisiert werden. „Die Eltern müssen sich bewusst sein, dass sie die Verpflichtung haben, ihre Kinder entsprechend zu erziehen und ihnen etwas mitzugeben. Das fehlt leider bei vielen.“

Reine Informationsvermittlung reiche zur Bewusstseinsbildung wohl nicht aus. Ob Sanktionen – etwa Kürzungen von Beihilfen – ein wirksames Mittel sein könnten, um mehr Kinder in ihrer Entwicklung zu fördern, vermochte Weiß nicht zu beurteilen. „Aber man wird sich etwas einfallen lassen müssen, um die Eltern dazu zu bringen.“

Weiß plädiert dafür, Investitionen und Reformen künftig vorrangig in den Kindergartenbereich zu lenken – und nicht in die Gymnasien.