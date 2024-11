Deutsche Telekom tritt dem dezentralen Netzwerk Subsquid bei: Ein Game-Changer für die Blockchain-Datenindizierung

Die Deutsche Telekom, eines der weltweit führenden Telekommunikationsunternehmen, hat einen bedeutenden Schritt gemacht und ist dem dezentralen Netzwerk Subsquid beigetreten.

Überblick

Diese strategische Partnerschaft, die die robuste Infrastruktur der Deutschen Telekom mit der innovativen Technologie von Subsquid kombiniert, wird die Blockchain-Datenindizierung revolutionieren. Da das Blockchain-Ökosystem weiter expandiert, kann die Bedeutung einer effizienten Datenindizierung und -abfrage nicht hoch genug eingeschätzt werden. Die Zusammenarbeit folgt auf die jüngste Entscheidung der Deutschen Telekom, als Validator für die Ethereum Layer-2-Skalierungslösung Polygon zu fungieren, wo sie sich in die Reihe der 100 Staking- und Validierungsanbieter des Netzwerks einreiht.

Die Zusammenarbeit zielt darauf ab, die Sicherheit und Effizienz des Abrufs und der Bereitstellung von Blockchain-Daten zu verbessern. Im Subsquid-Netzwerk bearbeiten Worker Nodes Datenanfragen und holen die angeforderten Informationen aus dem Data Lake für die Datenkonsumenten ab. Während einer Fragerunde erwähnten Experten auf www.coininsider.com/de/, dass der Mitbegründer von Web3 Unit Deutsche Telekom, Alexander Ebeling, sagte: „Für die Deutsche Telekom passt diese Zusammenarbeit zu unserer strategischen Vision, die Dezentralisierung zu begrüßen und die Entwicklung neuer, dezentraler Geschäftsmodelle zu unterstützen.“ Marcel Fohrmann, Mitbegründer von Subsquid, erklärte, dass die Zusammenarbeit dazu beitragen werde, „erlaubnisfreie Daten im gesamten Web3 zu stärken und zu sichern.“

Strategischer Schritt der Deutschen Telekom in die Blockchain

Die Entscheidung der Deutschen Telekom, Subsquid beizutreten, ist ein Beleg für die wachsende Bedeutung der Blockchain-Technologie im Telekommunikationssektor. Durch die Integration mit Subsquid will die Deutsche Telekom ihre umfangreiche Netzwerkinfrastruktur nutzen, um die dezentrale Indizierung und Abfrage von Blockchain-Daten zu unterstützen. Dieser Schritt steht im Einklang mit der allgemeinen Strategie der Deutschen Telekom, neue Technologien zu nutzen und die digitale Transformation voranzutreiben.

Durch die Integration von Subsquid kann die Deutsche Telekom ihren Kunden, insbesondere im Blockchain-Bereich, erweiterte Dienste anbieten. Durch die Bereitstellung effizienter und zuverlässiger Datenindizierungslösungen kann die Deutsche Telekom neue Geschäftsmöglichkeiten erschließen und ihre Position als zukunftsorientierter Telekommunikationsanbieter festigen. Diese Partnerschaft unterstreicht auch das Engagement des Unternehmens für Innovation und seinen proaktiven Ansatz, um in einer sich schnell entwickelnden Branche die Nase vorn zu haben. Dirk Röder, Leiter des Bereichs Web3-Infrastruktur und -Lösungen bei der Deutschen Telekom, gab auf der Bitcoin Prag-Veranstaltung bekannt, dass das Unternehmen seit 2023 einen BTC-Knoten betreibt. Röder sagte: „Ich möchte Sie in ein kleines Geheimnis einweihen. Wir werden bald in die digitale monetäre Photosynthese einsteigen.“

Subsquid, ein dezentrales Netzwerk für die Blockchain-Datenindizierung, bietet eine einzigartige Lösung für die Herausforderungen der Datenabfrage in einer dezentralen Umgebung. Herkömmliche zentralisierte Datenindizierungsmethoden müssen oft effizienter und anfälliger für einzelne Fehlerquellen sein. Subsquids dezentraler Ansatz verteilt die Indizierungsaufgaben über ein Netzwerk von Knotenpunkten und gewährleistet so hervorragende Zuverlässigkeit, Skalierbarkeit und Sicherheit. Der Mitbegründer von Subsquid, Dmitry Zhelezov, hob die Datenverarbeitung hervor, bei der jeder einzelne Datensatz kryptografisch validiert wird, um die Authentizität aller relevanten Daten zu gewährleisten. Zhelezov sagte: „Sobald [Daten] dem Subsquid-Netzwerk hinzugefügt wurden, werden alle Daten über Dutzende von Knoten im Netzwerk repliziert, so dass selbst wenn ein Knoten offline geht, alle Daten für die Verbraucher verfügbar bleiben.“

Mit dem Beitritt der Deutschen Telekom zum Subsquid-Netzwerk werden die Möglichkeiten von Subsquid erheblich erweitert. Die robuste Infrastruktur der Deutschen Telekom unterstützt den Betrieb von Subsquid und ermöglicht eine schnellere und effizientere Indizierung und Abfrage von Daten. Diese Partnerschaft steigert die Leistungsfähigkeit von Subsquid und bestätigt die Technologie und den Ansatz des Unternehmens, wodurch weitere Teilnehmer für das Netzwerk gewonnen werden. Darüber hinaus stellt Subsquid durch seinen Fokus auf Interoperabilität sicher, dass seine Indexierungslösungen mit verschiedenen Blockchain-Plattformen kompatibel sind. Diese Flexibilität ist in einem vielfältigen und sich schnell entwickelnden Blockchain-Ökosystem, in dem verschiedene Projekte maßgeschneiderte Indexierungslösungen erfordern können, von entscheidender Bedeutung. Subsquid positioniert sich als wichtiger Akteur im Bereich der Blockchain-Dateninfrastruktur, indem es diese Anforderungen erfüllt.

Auswirkungen auf die Blockchain-Industrie

Es wird erwartet, dass die Zusammenarbeit zwischen der Deutschen Telekom und Subsquid weitreichende Auswirkungen auf die Blockchain-Industrie haben wird. Einer der unmittelbarsten Vorteile ist die Verbesserung der Zugänglichkeit und Zuverlässigkeit von Daten. Da Blockchain-Anwendungen immer komplexer und datenintensiver werden, sind effiziente Indizierungs- und Abfragelösungen unerlässlich. Diese Partnerschaft stellt sicher, dass Entwickler und Nutzer Zugang zu hochwertigen Datendiensten haben, was die Entwicklung innovativer Blockchain-Anwendungen erleichtert. Darüber hinaus bringt die Beteiligung der Deutschen Telekom Glaubwürdigkeit und Vertrauen in das Subsquid-Netzwerk. Als etablierter Telekommunikationsriese gibt die Beteiligung der Deutschen Telekom potenziellen Nutzern und Partnern Sicherheit in Bezug auf die Zuverlässigkeit und Sicherheit der Subsquid-Lösungen.

Dies kann zu einer erhöhten Netzwerkakzeptanz und einer breiteren Akzeptanz dezentraler Indexierungsmethoden innerhalb der Blockchain-Gemeinschaft führen. Langfristig könnte die Partnerschaft weitere Innovationen in der Blockchain-Technologie vorantreiben. Durch die Kombination der Ressourcen und des Fachwissens der Deutschen Telekom mit den hochmodernen Lösungen von Subsquid können sich neue Möglichkeiten für Forschung und Entwicklung ergeben. Durch diese Zusammenarbeit kann eine fortschrittlichere und effizientere Blockchain-Infrastruktur geschaffen werden, die den Weg für die nächste Generation dezentraler Anwendungen ebnet. In Bezug auf die Datensicherheit betonte Ebeling, dass „die Sicherheit von größter Bedeutung ist, da groß angelegte Unternehmenssysteme ein Hauptziel für Cyber-Bedrohungen sind.“ Ebeling sagte: „[…] wir führen strenge Sicherheitsprüfungen durch, die sich an den hohen internen Standards der Telekom orientieren, und unterhalten ein Bereitschaftsteam, das rund um die Uhr verfügbar ist, um die Betriebszeit unserer Blockchain-Infrastruktur zu gewährleisten.“ Zhelezov nannte mehrere Herausforderungen, darunter eine effiziente Datenpartitionierung und die Implementierung von Sicherheitsmaßnahmen auf Unternehmensniveau in einer dezentralen Umgebung.

Die Integration der Deutschen Telekom in das dezentrale Netzwerk von Subsquid ist ein wichtiger Meilenstein in der Entwicklung der Blockchain-Datenindizierung. Diese strategische Partnerschaft kombiniert die umfangreiche Infrastruktur der Deutschen Telekom mit der innovativen Technologie von Subsquid, um der Blockchain-Community verbesserte Datendienste anzubieten. Die Zusammenarbeit verspricht, die Zugänglichkeit, Zuverlässigkeit und Sicherheit von Daten zu verbessern und damit die Innovation und Akzeptanz in der Blockchain-Branche weiter voranzutreiben. Diese Partnerschaft wird eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung der Zukunft dezentraler Datenlösungen spielen.