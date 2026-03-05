Deutscher Rüstungsriese kauft sich in Zagreb ein

Ein kroatischer Pionier trifft auf deutschen Rüstungsriesen – und Zagreb rückt ins Zentrum Europas Verteidigungsindustrie.

Der deutsche Rüstungskonzern Rheinmetall AG hat die Mehrheit am kroatischen Technologieunternehmen DOK-ING übernommen. Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz in Zagreb wurde am Mittwoch bekanntgegeben, dass Rheinmetall 51 Prozent der Anteile erworben hat – die verbleibenden 49 Prozent bleiben im Besitz des kroatischen Unternehmens. Die Transaktion wird nach Erteilung der erforderlichen behördlichen Genehmigungen formell abgeschlossen; über den Kaufpreis haben beide Seiten Stillschweigen vereinbart.

Die Vertragsunterzeichnung fand in Anwesenheit des kroatischen Vizepremiers und Verteidigungsministers Ivan Anusic statt. Für DOK-ING setzte Gründer Vjekoslav Majetic seine Unterschrift unter das Dokument, auf Rheinmetall-Seite zeichnete Dr. Björn Bernhard, Geschäftsführer der Division Vehicle Systems Europe, verantwortlich.

„Die Partnerschaft mit Rheinmetall markiert die nächste Entwicklungsphase von DOK-ING“, erklärte Majetic. In mehr als drei Jahrzehnten habe das Unternehmen solide technologische Kapazitäten aufgebaut und sich auf anspruchsvollen internationalen Märkten etabliert. „Entwicklung, technische Exzellenz und Kernkompetenzen bleiben in Kroatien“, betonte Majetic.

Unbemannte Systeme

Konkret planen die beiden Unternehmen die Entwicklung eines breiten Lösungsspektrums für Kampf- und Kampfunterstützungsoperationen. Im Mittelpunkt steht dabei ein unbemanntes bewaffnetes Unterstützungssystem – in der Branche als „Wingman“ bekannt –, das gemeinsam mit Kampf- und Schützenpanzern zur Aufklärung und Feuerunterstützung eingesetzt werden soll. Die neuen Systeme sind auch für den Verbundeinsatz mit bestehenden Rheinmetall-Produkten vorgesehen, darunter der Kampfpanzer Panther KF51, der Bergepanzer Büffel/Buffalo sowie der gepanzerte Pionierpanzer Kodiak.

Rheinmetall-Manager Bernhard unterstrich die strategische Bedeutung des Standorts: „Wir etablieren eine starke Präsenz in Kroatien, einem EU-Mitglied und NATO-Verbündeten, und erschließen uns damit einen äußerst interessanten Markt.“ In Zagreb soll künftig ein Kompetenzzentrum für unbemannte und autonome Systeme militärischer Anwendung entstehen.

„Wir sehen erhebliches Wachstumspotenzial und sind überzeugt, mit neuen Produkten zum richtigen Zeitpunkt auf den globalen Markt zu kommen – das bestätigen aktuelle und geplante Beschaffungsprojekte in zahlreichen Ländern“, so Bernhard. Gemeinsam wolle man neue Standards setzen und den Weg für serienreife, einsatztaugliche unbemannte Bodensysteme bereiten.

DOK-INGs Marktstellung

DOK-ING verfügt über eine gefestigte Marktstellung im Bereich unbemannter Lösungen für Minenräumung sowie für Einsätze in gefährlichen Umgebungen – sowohl im zivilen als auch im militärischen Sektor. Seit der Gründung wurden rund 500 Plattformen an Kunden in mehr als 40 Ländern geliefert; die unbemannten Minenräumsysteme des Unternehmens erweisen sich auch im Ukraine-Krieg als wirkungsvoll. Eine strategische Zusammenarbeit zwischen den beiden Unternehmen besteht bereits seit Oktober 2024 – zunächst mit dem Fokus auf die gemeinsame Entwicklung unbemannter Bodensysteme für Mobilität, Gegenmobilität sowie Kampfunterstützungsoperationen.

DOK-ING wird weiterhin von Zagreb aus geführt, das bestehende Management bleibt an der Spitze des Unternehmens. Damit sollen strategische Kontinuität und operative Stabilität gewährleistet werden – in Übereinstimmung mit der getroffenen Vereinbarung und mit Rückendeckung durch Rheinmetall.