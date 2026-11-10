Deutschprobleme an Wiens Schulen: Neue Zahlen überraschen

Mit Stichtag 1. Oktober 2026 zählen Wiens öffentliche Pflichtschulen 15.174 außerordentliche Schüler. Das sind um 17 Prozent weniger als noch ein Jahr zuvor.

Rund 13 Prozent aller Schüler an öffentlichen Pflichtschulen haben damit diesen Status. Im Vorjahr, also 2025/26, waren es 18.284, der Rückgang beläuft sich somit auf 3.110 Kinder und Jugendliche. So niedrig war die Zahl seit dem Schuljahr 2021/22 nicht mehr.

Besonders deutlich zeigt sich der Trend in den Volksschulen. Dort fiel der Anteil der außerordentlichen Schüler von 21 auf 18 Prozent. Im vergangenen Schuljahr hatte noch beinahe die Hälfte der Erstklassler diesen Status.

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Als außerordentlich gelten Kinder, die beim verpflichtenden Sprachtest MIKA-D nicht ausreichend Deutschkenntnisse nachweisen können. Sie erhalten eine spezielle Deutschförderung und können bis zu zwei Jahre in diesem Status unterrichtet werden.

Auch in anderen Schularten ging die Zahl zurück. An den Mittelschulen beträgt das Minus 37 Prozent, an den Polytechnischen Schulen sind es 42 Prozent.

Ein Jahr vor 2025/26 hatte es 18.898 außerordentliche Schüler gegeben. Zuletzt hat sich der Rückgang deutlich beschleunigt.

Politische Reaktionen

Bildungsstadträtin Bettina Emmerling von den Neos sieht in der Entwicklung einen Schritt in die richtige Richtung. Sie verweist auf die Entlastung der Schulen durch den Stopp des Familiennachzugs für anerkannte Flüchtlinge und durch konsequente Deutschförderung. Besonders wichtig sei der Rückgang in den Volksschulen, denn Kinder, die dem Unterricht von Beginn an folgen können, hätten bessere Voraussetzungen für ihre weitere Bildungslaufbahn.

„Diesen Erfolg hätten wir schon viel früher haben können, hätte die ÖVP im Bildungsministerium nicht jahrelang gebremst„, kritisiert Emmerling. Als positive Maßnahmen nennt sie kostenlose Sommer-Deutschkurse für Schulanfänger in Wien, die bundesweite Sommerschulpflicht für Kinder mit Deutschförderbedarf sowie zusätzliches Förderpersonal. Darüber hinaus fordert sie eine „faire Verteilung der Integrationslast auf alle Bundesländer“.

Die Wiener ÖVP wiederum führt den Rückgang auf den von der Bundesregierung beschlossenen Stopp des Familiennachzugs zurück. „Wir haben bereits im Juni darauf hingewiesen, dass sich die Situation beim Deutschförderbedarf in Wiens Schulen Dank dem Stopp des Familiennachzugs verbessern wird“, so Klubobmann und Bildungssprecher Harald Zierfuß. „Die aktuellen Zahlen bestätigen, dass unsere Forderungen und Maßnahmen richtig sind. Es ist daher bemerkenswert, wenn sich die Neos nun mit fremden Federn der ÖVP-Innenminister schmücken wollen„, erklärt Zierfuß.

Kindergarten im Fokus

Trotz des Rückgangs sieht die ÖVP weiterhin massive Probleme bei der Deutschförderung im Kindergarten. Laut Zierfuß waren im Schuljahr 2025/26 rund 60 Prozent der außerordentlichen Schulanfänger in Österreich geboren und hatten mehr als zwei Jahre einen Kindergarten besucht.

„Wir erwarten gespannt die Detailzahlen zu den Schulanfängern im heurigen Schuljahr. 2025/26 waren schließlich 60 Prozent der außerordentlichen Schulanfänger bereits in Österreich geboren und haben mehr als zwei Jahre einen Kindergarten besucht. Das massive Deutschförderproblem an Wiens Kindergärten ist nach wie vor nicht gelöst. Hier dürfen wir keinesfalls lockerlassen und müssen konsequent in die Deutschförderung im Kindergarten investieren“, sagt Zierfuß.