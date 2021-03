Die 5 besten Sport-Games 2020

Videospiele umfassen ein breites Spektrum an spannenden Genres. Neben Shootern, Actiongames und Strategiespielen sind auch Sport-Games und Simulationen mit die beliebtesten in diesem Bereich der Unterhaltungsindustrie. Jahr für Jahr freuen sich Fans auf spannende Neuerscheinungen und Umsetzungen ihrer Lieblingssportarten für Konsolen und PCs.

Auch das Jahr 2020 konnte viele Gamer überzeugen. In diesem Beitrag stellen wir Ihnen fünf der besten Sportgames for, die im Jahr 2020 auf den Markt gekommen sind. Die Auflistung, die wir hier präsentieren, bezieht sich auf die Metascores unterschiedlichster Rezensionen im Internet und in Magazinen.

EA Sports UFC 4

Mit einem metascore von 82 hat UFC 4 von EA Sports Millionen von Fans überzeugen können. UFC ist in den letzten Jahren immens populär geworden. Dementsprechend wurde auch die Nachfrage nach Videogames eine, die nicht zu unterschätzen war. EA Sports hat mit der Simulation der UFC Show für einen echten Meilenstein gesorgt. Gamer können sich bei diesem Spiel nach Herzenslust gegenseitig verprügeln, oder einen Kampf gegen den Computer absolvieren.

UFC ist im Casino bis dato zwar noch nicht allzu häufig verfügbar gewesen. Man darf gespannt sein, ob bald eine entsprechende Adaption in Online Casinos wie dem Casumo Casino erscheinen wird. . Bis dahin muss man allerdings mit dem Game auf der Konsole oder am PC Vorlieb nehmen.

WRC 9 FIA World Rally Championship

Fans von Rallye Simulationen sind im Jahr 2020 definitiv verwöhnt worden. Dafür verantwortlich war in erster Linie WRC 94 World Rallye Championship. Bei dieser realistischen Rallye Sportsimulationen kann man in unterschiedlichsten Gelände-Situationen und bei jedem Wetter quer durch die Landschaft brettern und sich dabei mit anderen Fahrern messen. Ein hervorragender Karrieremodus hat viele Gamer überzeugt. Der Metascore von 83 spricht zudem für sich. Es handelt sich um eines der am besten bewerteten Games des Jahres 2020.

DIRT 5

Ein weiteres Game im Bereich der Rallye Simulationen ist DIRT 5. Dieses Game ist bereits die fünfte Ausgabe eines echten Racing-Klassikers. Die Gaming-Engine ist äußerst realistisch, und das Spiel macht besonders viel Spaß, wenn man gegen andere echte Fahrer fährt. Ein Metascore von 83 macht es zum am drittbesten bewerteten Sport Gmes des Jahres 2020. Mit jeder neuen Ausgabe von DIRT fragt man sich, wie das Game noch weiter getoppt werden kann. Und dann kommt der nächste Teil heraus. Die Entwickler haben es einmal mehr geschafft, sich selbst zu übertreffen.

MLB – The Show 20

Baseball Games haben bislang nicht allzu viel zeigen können. was Videogame-Simulationen betrifft. Mit allen be MLB The Show 20 hat man allerdings nun eine Simulation zur Verfügung, die tatsächlich überzeugen kann. Hervorragende Grafik, eine exzellent ausgeklügelte Steuerung und realistische Spiel-Szenarien machen dieses Game zu einem der besten rund um den Baseball-Sport. Vor allem in Amerika und Kuba ist diese Sportart populär – das hindert jedoch Spieler definitiv nicht daran, auf dieses Game in aller Welt zu nutzen.

What The Golf?

Auch der Golfsport ist weltweit ungebrochen beliebt. Kein Wunder also, dass immer wieder auch Golf-Simulation auf den Markt kommen, die Fans zu überzeugen wissen. Insbesondere die Kritiker überzeugt hat “What the Golf?”. Ein Meter Score von 84 weist nach, dass dieses Game bei den Kritikern hervorragend angekommen ist. Dabei ist es grafisch relativ eigenwillig. Man verzichtet auf die Umsetzung einer realistischen Golfwelt. Vielmehr findet sich der Gamer in einer cartoon-ähnlichen virtuellen Welt wieder. Das Game macht dennoch definitiv extrem viel Spaß, und findet sich zurecht in dieser Liste der besten Sportsimulationen des Jahres 2020. Golf kann so einfach sein – zumindest wenn man bei dieser Sportsimulation eine Runde um den Golfplatz macht.