Die 50 besten Restaurants der Welt: Österreich muss Rückschlag hinnehmen

Kein Schaum, keine Pipetten, nur Glut und Rauch. Ein Dorf im Baskenland holt sich die Krone, Wien verliert gleich fünf Plätze.

In Lima wurde die Liste der „World’s 50 Best Restaurants 2026“ vorgestellt. Den ersten Platz belegt das baskische Asador Etxebarri in Atxondo. Das Wiener Steirereck musste Plätze abgeben und bleibt das einzige österreichische Lokal im Ranking.

Feuer im Fokus

Im Asador Etxebarri dreht sich die gesamte Küche um offenes Feuer. Gegrillt werden unter anderem Sardellen auf Toast und Milcheis mit Roter Rübe, dazu kommen Chorizo, Glasaale und Seegurken mit grünen Bohnen. Das Menü umfasst 14 Gänge und kostet 300 Euro.

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Geöffnet ist das Lokal nur zu Mittag. Küchenchef Bittor Arguinzoniz setzt auf natürliche Produkte und verzichtet auf Molekularküche. Nach dem Sieg sprach er von „einer großen Ehre“. Als Inspiration nannte er „unsere Mütter und Großmütter“, die „hervorragende Köchinnen“ gewesen seien.

Rang zwei geht an das Gaggan in Bangkok, das von Gaggan Anand geführt wird. Dort verbindet sich progressive indische Küche mit französischen, thailändischen und japanischen Einflüssen. Der Spitzenkoch bricht bewusst mit den Konventionen des Fine Dining, mit verspielter Präsentation, Essen mit den Händen und mitunter ungewöhnlichen Aufforderungen an die Gäste.

2026 verbot er Handys am Tisch. Den dritten Platz sicherte sich der Alchemist in Kopenhagen, dahinter folgen das Quintonil in Mexiko-Stadt und das Wing in Hongkong.

Das Steirereck, das von Heinz und Birgit Reitbauer geleitet wird, rutschte um fünf Plätze ab. Es ist das einzige österreichische Restaurant in der Liste.

Bewertung und Austragungsort

Über die Platzierungen befanden rund 1100 Fachleute aus der Gastro-Szene, darunter Köche, Food-Journalisten und internationale Gastronomen. Frühere Gewinner werden nicht mehr gewertet. Deshalb scheint Maido aus Peru, der Sieger von 2025, heuer nicht im Ranking auf.

Unter den besten 50 findet sich ein deutsches Lokal, nämlich das Jan in München auf Platz 19. Die Schweiz ist mit dem Schloss Schauenstein in Fürstenau auf Platz 39 vertreten.

Ursprünglich war Abu Dhabi als Austragungsort vorgesehen.

Wegen der angespannten Lage wurde dieser Plan verworfen, die Zeremonie fand stattdessen in Lima statt.